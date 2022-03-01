Son dakika gelişmesi… NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı 6. gününde devam ederken NATO’dan önemli açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna’da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise bugün yaptığı açıklamada, Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek.” ifadesini kullandı.

Savaşın 6. gününde bölgede bugün yaşanan gelişmeler şöyle…

BUGÜN NELER OLDU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerinin son 5 gündeki kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 710 asker öldürüldü, 200 asker ise esir alındı.

Son beş günde Ukrayna ordusunun, Rusya’ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 198 tank, 846 zırhlı araç, 77 top ve 2 gemiyi imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 24 roketatar sistemi, 305 araç, 60 yakıt aracı, 7 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği ifade edilen açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

Rus güçler Harkov valilik binasını füzeyle vurdu

Ukrayna’ya saldırı gerçekleştiren Rus ordusu, Harkov valilik binasını füzeyle vurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun bu sabah düzenlediği füze saldırısında valilik binasında, binanın bulunduğu Özgürlük Meydanı’nda ve civardaki diğer binalarda büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Saldırıda 1’i çocuk 6 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, can kayıplarına ilişkin bilgilerin henüz netleşmediği kaydedildi.

Harkov Valisi Oleh Synyehubov ise kentin gece boyunca füze saldırısına uğradığını kaydetti.

Synyehubov, son 24 saatte patlamaların neden olduğu 24 yangını söndürdüklerini bildirdi.

Sokaklarda park halindeki çok sayıda aracın yandığını belirten Synyehubov, siviller arasında ölen ve yaralananlar bulunduğunu aktardı.

Rusya’nın, Ukrayna’da askeri birliğe düzenlediği saldırıda yaklaşık 70 asker öldü

Ukrayna’nın Sumi eyaleti Okhtyrka kentindeki askeri birliğe, Rus ordusunca yapılan füze saldırısında yaklaşık 70 askerin hayatını kaybetti.

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.

Zelenskiy: Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, “Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı.” dedi.

Sergey Şoygu: Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yaptığı açıklamada, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, hedeflerine ulaşana kadar özel askeri operasyona devam edecek.” ifadesini kullandı.

BM: En az 660 bin kişi Ukrayna’dan komşu ülkelere geçti

BM, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin kişinin Ukrayna’dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna’da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi.

BM, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna’da 13’ü çocuk en az 136 sivilin yaşamını yitirdiğini, 26’sı çocuk 400 sivilin de yaralandığını duyurdu.