NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO’daki görevi bittikten sonra Norveç Merkez Bankası’nın (Norges Bank) başına geçecek.

Norveç Hükümeti, Stoltenberg’in merkez bankası başkanı olarak atanması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, göreve atama kararının başbakan ve merkez bankası yönetimi tarafından onaylandığı kaydedilerek Stoltenberg’in görev süresinin 6 yıl olacağı belirtildi.

Norveç Maliye Bakanı Trygve Slagsvold Vedum da Stoltenberg’in finans ve idari tecrübeleri doğrultusunda merkez bankası başkanlığı için en uygun aday olduğunu bildirdi.

Yeni görevine aralık ayında başlaması öngörülen Stoltenberg, daha önce 8 yıldan fazla Norveç Başbakanı ve 4 yıl da Norveç Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

İki dönem NATO Genel Sekreterliği yapan Stoltenberg’in, NATO’daki görev süresi 1 Ekim 2022’de sona eriyor.