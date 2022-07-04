Gambiya’da hükümet kereste ihracatını yasakladı, kereste ihracat lisansları da kalıcı olarak iptal edildi.

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya’da, yasa dışı ağaç kesimiyle mücadele için kereste ihracatı yasaklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede kereste ihracatını yasaklandığı ve tüm kereste ihracat lisansları da kalıcı olarak iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, yasağın derhal yürürlüğe girdiği ve liman yetkililerine herhangi bir gemiye kereste kütükleri yüklemeyi reddetme talimatı verildiği kaydedildi.

Gül ağacının kesilmesi ve ithalatının da yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ülkede rastgele konteyner aramalarının da yapılacağı aktarıldı.

GÜL AĞACI KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE

Gambiya, komşu ülkeleri Senegal ve Gine Bissau ile birlikte, Çin’de mobilya için değerli olduğu belirtilen gül ağacının kaçakçılığıyla 10 yıldan fazla bir süredir mücadele ediyor.

Ülkede 2012’da Batı Afrika gül ağacının neslinin tükenmek üzere olduğunun ilan edilmesine rağmen, Gambiya, Çin’e bu türün en büyük ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor.

Başkan Adama Barrow, 2017’de göreve geldiğinde gül ağacı kaçakçılığına karşı önlemler aldı, ancak tam bir ihracat yasağı getirmemişti.