ARA
Bist 100
7876,23
0,43%
Bist 100
Dolar/TL
28,0034
0,002%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5948
0,3243%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0537
0,029%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1758,21
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Netflix'in abone sayısı 3 ayda 8,8 milyon arttı, 3 ülkede fiyat artırdı

Netflix'in abone sayısı 3 ayda 8,8 milyon arttı, 3 ülkede fiyat artırdı

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon arttı.

19 Ekim 2023 | 09:29
0
Netflix'in abone sayısı 3 ayda 8,8 milyon arttı, 3 ülkede fiyat artırdı

Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artışla 8,54 milyar dolara çıktı. Firmanın geliri, geçen yıl aynı döneminde 7,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Şirketin net karı da üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 1,68 milyar dolara ulaştı. Netflix'in geçen yılın üçüncü çeyreğindeki net karı 1,4 milyar dolar olmuştu.

Firmanın hisse başına düşen karı da aynı dönemde 3,10 dolardan 3,73 dolara yükseldi.

Netflix'in abone sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde 8,8 milyon arttı. Şirketin dünya genelindeki abone sayısı yıllık yüzde 10,8 artışla 247,2 milyona ulaştı.

Öte yandan Netflix'ten yapılan açıklamada, ABD, İngiltere ve Fransa'da bazı üyelik planlarının ücretinde artışına gidildiği bildirildi.

Buna göre, ABD'de temel planının fiyatı 9,99 dolardan 11,99 dolara, premium planın ücreti ise 19,99 dolardan 22,99 dolara çıkarıldı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1758,21 0,26%
  • ALTIN ONS 1952,86 0,26%
  • BIST 100 7876,23 0,43%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,0034 0,002%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5948 0,3243%
  • EURO/USD 1,0537 0,029%
  • INGILIZ STERLINI 1,21172 -0,19233%
  • JAPON YENI 149,793 -0,089%
  • KANADA DOLARI 1,37315 0,11447%
  • RUS RUBLESI 97,5675 -0,553%
Günün En Çok Okunanları
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
BMGK acil toplanacak
BMGK acil toplanacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
Franchise 100: 100 şirket 4 bin 521 franchise şube açacak
GERİ
İLERİ
Havayolu şirketinin CEO'sunun masaj fotoğrafı tepki çekti
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
BMGK acil toplanacak
Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına girdi: İşte satış fiyatları ve özellikleri
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
BMGK acil toplanacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
X (Twitter), 2 ülkede ücretli abonelik modelini başlattı
X, 2 ülkede kullanıcılardan yıllık 1 dolar alacak
BMGK acil toplanacak
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü kararı
Araba almak isterken 850 bin TL dolandırıldı, bir uyarısı var
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL