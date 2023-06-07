Netflix'in en çok izlenen filmleri hangileri? sorusunun artık yeni bir yanıtı var. Jennifer Lopez'in oynadığı The Mother Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi listesine 8. sıradan giriş yaptı.

12 Mayıs'ta ABD'de Anneler Günü haftasonunda vizyona giren Nick Caro'nun yönettiği film, izlenme toplamaya devam etti ve 29 Mayıs haftasında 16,48 milyon saat izlenme ile Netflix'te en çok izlenen İngilizce film oldu. Filmin ivmesi The Mother'ı en çok izlenen Netflix filmleri arasına da soktu. The Mother toplam 229,30 milyon saat görüntülenme ile 8. sırada yer aldı. Netflix bu ölçümü filmlerin ilk 28 güne ilişkin izlenme saatlerine göre yapıyor.

Filmde Jennifer Lopez, kızını korumak için saklandığı yerden çıkan kaçak bir suikastçıyı canlandırıyor. Netflix 2023'te izleyici ile buluşan 1 saat 57 dakikalık filmin konusunu şöyle paylaşıyor: Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar.

İşte Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi:

1 1. Red Notice (364,020,000)

2 2. Don't Look Up (359,790,000)

3 3 Bird Box (282,020,000)

4 4. Glass Onion: A Knives Out Mystery (279,740,000)

5 5. The Gray Man (253,870,000)

6 6. The Adam Project (233,160,000)

7 7. Extraction (231,340,000)

8 8. The Mother (229,300,000)

9 9. Purple Hearts (228,690,000)