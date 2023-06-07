ARA
Bist 100
5587,44
3,69%
Bist 100
Dolar/TL
23,1771
7,4212%
Dolar/TL
Euro/TL
24,8415
7,6819%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0717
0,2113%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1461,76
7,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Netflix tarihinin en çok izlenen 10 filmi arasında artık yeni bir film var

Netflix tarihinin en çok izlenen 10 filmi arasında artık yeni bir film var

Jennifer Lopez'in oynadığı 'The Mother' artık Netflix tarihinin en çok izlenen filmlerinden biri. 'The Mother' en çok izlenen Netflix filmleri arasına adını yazdırdı. Peki, Netflix'in en çok izlenen filmleri neler? İşte Haziran 2023 itibarıyla en çok izlenen Netflix filmleri...

07 Haziran 2023 | 14:57
Son Güncellenme: 07 Haziran 2023 | 15:15
0
Netflix tarihinin en çok izlenen 10 filmi arasında artık yeni bir film var

Netflix'in en çok izlenen filmleri hangileri? sorusunun artık yeni bir yanıtı var. Jennifer Lopez'in oynadığı The Mother Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi listesine 8. sıradan giriş yaptı.

12 Mayıs'ta ABD'de Anneler Günü haftasonunda vizyona giren Nick Caro'nun yönettiği film, izlenme toplamaya devam etti ve 29 Mayıs haftasında 16,48 milyon saat izlenme ile Netflix'te en çok izlenen İngilizce film oldu. Filmin ivmesi The Mother'ı en çok izlenen Netflix filmleri arasına da soktu. The Mother toplam 229,30 milyon saat görüntülenme ile 8. sırada yer aldı. Netflix bu ölçümü filmlerin ilk 28 güne ilişkin izlenme saatlerine göre yapıyor.

Filmde Jennifer Lopez, kızını korumak için saklandığı yerden çıkan kaçak bir suikastçıyı canlandırıyor. Netflix 2023'te izleyici ile buluşan 1 saat 57 dakikalık filmin konusunu şöyle paylaşıyor: Askerî eğitim almış bir suikastçı, hiç tanımadığı kızını intikam peşindeki acımasız suçlulardan korumak için, saklandığı yerden çıkar.

İşte Netflix'in tüm zamanların en çok izlenen 10 filmi:

1
1. Red Notice (364,020,000)

1. Red Notice (364,020,000)

2
2. Don't Look Up (359,790,000)

2. Don't Look Up (359,790,000)

3
3 Bird Box (282,020,000)

3 Bird Box (282,020,000)

4
4. Glass Onion: A Knives Out Mystery (279,740,000)

4. Glass Onion: A Knives Out Mystery (279,740,000)

5
5. The Gray Man (253,870,000)

5. The Gray Man (253,870,000)

6
6. The Adam Project (233,160,000)

6. The Adam Project (233,160,000)

7
7. Extraction (231,340,000)

7. Extraction (231,340,000)

8
8. The Mother (229,300,000)

8. The Mother (229,300,000)

9
9. Purple Hearts (228,690,000)

9. Purple Hearts (228,690,000)

10
10. The Unforgivable (214,700,000)

10. The Unforgivable (214,700,000)

0
  • ALTIN GRAM - TL 1461,76 7,33%
  • ALTIN ONS 1961,84 -0,1%
  • BIST 100 5587,44 3,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,1771 7,4212%
  • EURO/TURK LIRASI 24,8415 7,6819%
  • EURO/USD 1,0717 0,2113%
  • INGILIZ STERLINI 1,24789 0,44148%
  • JAPON YENI 139,577 -0,042%
  • KANADA DOLARI 1,3347 -0,42896%
  • RUS RUBLESI 81,6 -0,0257%
Günün En Çok Okunanları
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
Real Madrid'in tacını elinden aldı... İşte dünyanın en değerli futbol kulübü
GERİ
İLERİ
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL