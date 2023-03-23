New York borsası Fed'in faiz artırımının ardından düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,63 azalışla 32.030,11 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,65 azalarak 3.936,97 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,60 kayıpla 11.669,96 puana indi.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkan para politikası kararları sonrası pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,75-5 aralığına yükseltti.

Bankadan yapılan açıklamada, ABD bankacılık sisteminin "sağlam ve dayanıklı" olduğu belirtilerek, son gelişmelerin hanehalkı ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarıyla sonuçlanmasının ve ekonomik faaliyet, işe alma ve enflasyon üzerinde baskı oluşturmasının muhtemel olduğu bildirildi.

Fed'in karar metninde, enflasyonu yüzde 2'ye döndürmede yeterince sıkı para politikası duruşuna ulaşmak için "bazı ilave sıkılaştırmaların" uygun olacağının öngörüldüğü kaydedildi.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminlerinde bu yıl için değişikliğe gitmedi. Banka, federal fon oranına ilişkin tahminlerini bu yıl sonu için yüzde 5,1'de bırakırken, 2024 yılı için yüzde 4,1'den yüzde 4,3'e çıkardı. Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini 2025 yılı için de yüzde 3,1 olarak korudu.

Fed Başkanı Jerome Powell ise faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, bankacılık sistemindeki koşulları yakından izlemeye devam edeceklerini, sistemi güvenli ve sağlam tutmak için gereken tüm araçları kullanmaya hazır olduklarını söyledi.

Gelen verileri yakından takip edeceklerini ve daha sıkı kredi koşullarının ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki fiili ve beklenen etkilerini dikkatle değerlendireceklerini belirten Powell, politika kararlarında bu değerlendirmeyi yansıtacaklarını aktardı. Powell, bu yıl faiz indiriminin ise öngörülmediğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD Senatosu'nda yaptığı açıklamalar da piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu. Yellen, 2024 mali yılı bütçesine ilişkin Senato'da katıldığı oturumda, tüm banka mevduatlarını sigortalama konusunda bir çalışmalarının olmadığını bildirdi.

Yellen'ın açıklamaları sonrası bölgesel bankaların hisselerinde düşüş kaydedilirken, ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti.