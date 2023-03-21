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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, bankacılık krizine ilişkin endişelerin hafiflemesiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

21 Mart 2023 | 01:29
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New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 380 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,20 artışla 32.244,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,89 artarak 3.951,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 artışla 11.675,54 puana çıktı.

ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizine ilişkin endişelerin İsviçre'nin en büyük bankası UBS'nin kriz yaşayan Credit Suisse'i satın alacağının duyurulması sonrası hafiflemesiyle pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün kapanışında pozitif seyir izlendi.

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic Bank'ın hisseleri ise bankanın geçen hafta 11 büyük bankadan 30 milyar dolarlık mevduat almasına karşın devam eden likidite endişelerinin ve kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un (S&P) bankanın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmesinin etkisiyle yüzde 47'nin üzerinde değer kaybetti.

CNBC'de yer alan haberde, ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in sermaye artırımı dahil yeni stratejik alternatiflere ilişkin First Republic Bank'a danışmanlık yapacağı aktarıldı.

Analistler, bankacılık sektörüne ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının piyasaların odağında olduğuna işaret eden analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 25 ihtimalle faiz artırmayacağının, yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Öte yandan ABD'nin önemli ekonomi gazetelerinden Wall Street Journal'da (WSJ) yer alan haberde, Fed'in faiz artışı konusunda zor bir kararla karşı karşıya olduğu aktarıldı.

Fed yetkililerinin enflasyon endişelerini bankacılık sektörüne ilişkin yeni endişelerle dengelemesi gerektiği vurgulanan haberde, faiz oranlarının çeyrek puan artırılıp artırılmayacağına ilişkin kararın, kısmen piyasaların UBS'in Credit Suisse'i almasını ve bankacılık sektöründeki krizin yayılmamasına yönelik diğer adımları nasıl özümsediğine bağlı olacağı ifade edildi.

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