New York'ta 'evimi nasıl satarım' aramaları neden fırladı?

FindStorageFast tarafından yapılan bir analize göre New York'ta hava kalitesine ilişkin bu durumun ardından hava kalitesi Google'da "evimi hızlı sat" aramaları Çarşamba günü %2.147 arttı. Google Trendler'de ani artış dikkat çekiyor.

FindStorageFast'ın analizine göre Çarşamba günü New Yorkluların "evimi sat" ve "ev sat" aramaları 4 katına çıktı.

Firmaya göre, "hava temizleyici" teriminin New York'ta popülaritesinde ise %2.418'lik bir artış görüldü.

Kanada'daki orman yangınları sonrası sis o kadar yoğun hale gelmişti ki Manhattan silüetini tamamen turuncuya boyanmıştı. New Jersey, Philadelphia, Washington DC ve Boston gibi şehirler de hava kalitesinde keskin bir düşüş yaşadı.

Öte yandan Zillow'a göre New York'ta bir evin ortalama fiyatı geçen yıla göre 2023'te %2,7 artışla 648.302 dolar olmuş durumda. Şirketin istatistiklerine göre, Haziran ayındaki medyan kira, eyalette aylık 3.650 dolar ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 350 dolar arttı .