ARA
Bist 100
5626,49
1,31%
Bist 100
Dolar/TL
23,3676
1,0574%
Dolar/TL
Euro/TL
25,1115
0,7196%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0747
-0,3496%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1473,32
0,82%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • New York'ta 'evimi nasıl satarım' aramaları neden fırladı?

New York'ta 'evimi nasıl satarım' aramaları neden fırladı?

New York'ta özellikle çarşamba günü Kanada'daki orman yangınından yükselen dumanlar yoğun hava kirliliğine neden oldu. ABD'nin Kuzey Doğusu turuncu dumanla kaplanınca bu durum internetteki aramalara da yansıdı.

09 Haziran 2023 | 16:49
0
New York'ta 'evimi nasıl satarım' aramaları neden fırladı?

FindStorageFast tarafından yapılan bir analize göre New York'ta hava kalitesine ilişkin bu durumun ardından hava kalitesi Google'da "evimi hızlı sat" aramaları Çarşamba günü %2.147 arttı. Google Trendler'de ani artış dikkat çekiyor.

FindStorageFast'ın analizine göre Çarşamba günü New Yorkluların "evimi sat" ve "ev sat" aramaları 4 katına çıktı.
Firmaya göre, "hava temizleyici" teriminin New York'ta popülaritesinde ise %2.418'lik bir artış görüldü.

Kanada'daki orman yangınları sonrası sis o kadar yoğun hale gelmişti ki Manhattan silüetini tamamen turuncuya boyanmıştı. New Jersey, Philadelphia, Washington DC ve Boston gibi şehirler de hava kalitesinde keskin bir düşüş yaşadı.

Öte yandan Zillow'a göre New York'ta bir evin ortalama fiyatı geçen yıla göre 2023'te %2,7 artışla 648.302 dolar olmuş durumda. Şirketin istatistiklerine göre, Haziran ayındaki medyan kira, eyalette aylık 3.650 dolar ve geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık 350 dolar arttı .

0
  • ALTIN GRAM - TL 1473,32 0,82%
  • ALTIN ONS 1961,07 -0,25%
  • BIST 100 5626,49 1,31%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,3676 1,0574%
  • EURO/TURK LIRASI 25,1115 0,7196%
  • EURO/USD 1,0747 -0,3496%
  • INGILIZ STERLINI 1,25811 0,166%
  • JAPON YENI 139,353 0,308%
  • KANADA DOLARI 1,33474 -0,06589%
  • RUS RUBLESI 82,45 0,5365%
Günün En Çok Okunanları
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
Altın rekora doymuyor
Turizmciler 9 günlük tatille 'bayram' edecek
GERİ
İLERİ
Güne ekonomi haberleri ile başlamak ister misiniz?
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
Mayısta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Dünyanın en çok milyardere sahip 16 şehri sıralandı: Türkiye detayı...
64 bin dolar böyle gitmiş... Anne, hesabına bakınca şoke oldu: "Afalladım..."
Hepsiburada CEO’su Gökçetekin: 2023 için önceliğimiz kârlı ve sürdürülebilir büyüme
24 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Altın rekora doymuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL