ARA
Bist 100
5114,97
3,13%
Bist 100
Dolar/TL
20,961
0,7217%
Dolar/TL
Euro/TL
22,4439
0,2192%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,071
-0,492%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1313,02
-0,77%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • OpenAI CEO'su sonunda kendisine ısrarla önerilen filmi izlediğini duyurdu

OpenAI CEO'su sonunda kendisine ısrarla önerilen filmi izlediğini duyurdu

OpenAI CEO'su Sam Altman, sonunda "Ex Machina" filmini izlediğini duyurdu. 2015 yapımı bilim kurgu filmi, kontrol edilemeyen yapay zeka destekli bir robotun hikayesini anlatıyor.

03 Haziran 2023 | 00:37
0
OpenAI CEO'su sonunda kendisine ısrarla önerilen filmi izlediğini duyurdu

OpenAI CEO'su Sam Altman Çarşamba günü 2015 yapımı "Ex Machina" filmini ilk kez izlediğini duyurdu. Film, Ava adlı yapay zeka destekli insansı bir robot yaratan zengin teknoloji milyarderi Nathan'ın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland'ın üstlendiği bilimkurgu filminin başrollerinde Oscar Isaac, Domhnall Gleeson ve Alicia Vikander yer alıyor. 

Filmin konusu şöyle: Bilgisayar programcısı Caleb, patronu Nathan Bateman tarafından bir yapay zekâ deneyinin bilinç düzeyini test etmek üzere görevlendirilir. Bu “deneyin” adı Ava’dır ve aslında Ava, tahmin edilemeyecek kadar akıllı ve sinsidir. 

8 yıllık film yapay zekanın çok gündeme geldiği bu günlerde yeniden ilgi odağı oluyor. Altman da bir süre önce yapay zekanın riskleri hakkında yazılar yazmıştı.

Altman paylaştığı bir mesajda 'Ex Machina'nın "oldukça iyi bir film" olduğunu düşünmesine rağmen, neden "herkesin" ona bu filmi izlemesini söylediğinden hala emin olmadığını söyledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1313,02 -0,77%
  • ALTIN ONS 1948,2 -1,47%
  • BIST 100 5114,97 3,13%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,961 0,7217%
  • EURO/TURK LIRASI 22,4439 0,2192%
  • EURO/USD 1,071 -0,492%
  • INGILIZ STERLINI 1,2452 -0,62647%
  • JAPON YENI 139,967 0,845%
  • KANADA DOLARI 1,34295 -0,14611%
  • RUS RUBLESI 80,8 -0,2469%
Günün En Çok Okunanları
Getir, n11'in tamamını satın aldı
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
SPK'dan 4 halka arz ve 5 bedelsiz sermaye artırımına onay
SPK'dan 4 halka arz ve 5 bedelsiz sermaye artırımına onay
İstanbul dahil 11 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul dahil 11 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Güneş enerjisinde ilginç buluş: Bu kayalar bataryaya dönüşebilir
GERİ
İLERİ
Getir, n11'in tamamını satın aldı
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
200 milyon TL’ye ‘yeşil’ fabrika kuracak
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
SPK'dan 4 halka arz ve 5 bedelsiz sermaye artırımına onay
Aktif olduğunu bildiğimiz uzun yıllardır suskun fay hatları var
Konut alamayan da otomobile yöneldi... Rekor serisi mayısa taşındı
Başbakan ChatGPT'nin hazırladığı konuşmayı okudu: 'Büyüleyici ve korkutucu'
SPK'dan 4 halka arz ve 5 bedelsiz sermaye artırımına onay
İstanbul dahil 11 il için gök gürültülü sağanak uyarısı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL