OpenAI CEO'su Sam Altman Çarşamba günü 2015 yapımı "Ex Machina" filmini ilk kez izlediğini duyurdu. Film, Ava adlı yapay zeka destekli insansı bir robot yaratan zengin teknoloji milyarderi Nathan'ın hikayesini anlatıyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland'ın üstlendiği bilimkurgu filminin başrollerinde Oscar Isaac, Domhnall Gleeson ve Alicia Vikander yer alıyor.

Filmin konusu şöyle: Bilgisayar programcısı Caleb, patronu Nathan Bateman tarafından bir yapay zekâ deneyinin bilinç düzeyini test etmek üzere görevlendirilir. Bu “deneyin” adı Ava’dır ve aslında Ava, tahmin edilemeyecek kadar akıllı ve sinsidir.

8 yıllık film yapay zekanın çok gündeme geldiği bu günlerde yeniden ilgi odağı oluyor. Altman da bir süre önce yapay zekanın riskleri hakkında yazılar yazmıştı.

Altman paylaştığı bir mesajda 'Ex Machina'nın "oldukça iyi bir film" olduğunu düşünmesine rağmen, neden "herkesin" ona bu filmi izlemesini söylediğinden hala emin olmadığını söyledi.