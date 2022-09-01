Batılı yüzlerce şirketin faaliyetini sonlandırdığı Rusya pazarında yaşanan boşluğu Çin ürünleri dolduruyor.

AA muhabirinin, Çin Gümrük Genel İdaresi ve Rusya’daki çeşitli kurumların verilerinden derlediği bilgilere göre, Ukrayna savaşının başında düşen Çin’in Rusya’ya ihracat hacmi kısa sürede tekrar yükselişe geçti.

Çin’in, Ukrayna savaşının başladığı şubatta aylık bazda 5,5 milyar dolar seviyesindeki Rusya ihracatı, nisanda 3,8 milyar dolara gerilerken, temmuz itibarıyla 6,8 milyar dolar seviyesine çıktı.

Yılın ilk yedi ayında ise Çin’in Rusya’ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 36,2 milyar dolara yükseldi.

Otomobil piyasasında Çinli markaların satışları ön plana çıkıyor

Merkezi Rusya’da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) verilerine göre, Rusya’da otomobil satışları, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74,9 azalarak 32 bine geriledi.

Söz konusu dönemde, Rusya’da Volkswagen araçlarının satışı yüzde 92 düşüş gösterirken, Toyota satışlarında yüzde 97, Audi satışlarında ise yüzde 92 düşüş yaşandı.

Rus şirketi Avtovaz’ın satışları da yüzde 68 düşüş kaydederken, bu dönemde Rusya’da araç satışını artıran tek firma Çin merkezli Dongfeng Motor Corporation (DFM) oldu. Ülkede DFM araçlarının satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 298 arttı.

Çin merkezli çeşitli çeşitli otomobil şirketlerinin Rusya’daki satışlarındaki düşüş oranlarının Batılı şirketlere kıyasla daha az olması da dikkati çekiyor.

Rusya’daki Geely ise yılın ilk yedi ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 gerilerken, Lifan’ın satışları yüzde 24, FAW’ın satışları yüzde 11 düştü.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Fransız şirketi Renault’nun Rusya’daki tüm varlıkları Rus devletine devredilirken, Mercedes’ten yapılan açıklamada da şirketin ülkedeki fabrikalarını devretmek için süreci başlattığı bildirilmişti.

Rus otomobil markası Moskviç’in Genel Direktörü Dmitriy Pronin, geçen hafta yaptığı açıklamada, Rusya pazarındaki satışların iyimser senaryoya göre bu yıl 2021’e kıyasla yüzde 50 azalacağını belirterek, pazardaki toparlanmanın ise 2024 ila 2026’da gerçekleşebileceğini söylemişti.

Cep telefonu piyasasında da Çinli şirketlerin satışları artıyor

Cep telefonu pazarı da Çinli şirketlerin Rusya’da paylarını artırdığı bir diğer sektör olarak ön plana çıkıyor.

Çin Gümrük Genel İdaresi verilerine göre ülkenin Rusya’ya cep telefonu ihracatı bir önceki aya kıyasla yüzde 77 artarak 312 milyon dolara yükseldi.

Rusya’nın önde gelen teknoloji ürünleri mağaza zinciri Mvideo-Eldorado’dan tarafından yayımlanan raporda, ikinci çeyrekte ülkede satılan cep telefonlarının yüzde 70’i Çinli markalara aitti.

Xiaomi’nin Samsung’u geçerek Rusya’da en çok satılan cep telefon markası olduğu belirtilen raporda, Realme markasının da Apple’ı geçerek en popüler üçüncü cep telefonu markası konumuna yükseldiği kaydedildi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 6 Mayıs’ta yayımladığı listede, paralel ithalatına izin verilen ürünlerin arasında Apple ve Samsung’a da yer vermişti. Bakanlık, söz konusu izinle yaptırımlar nedeniyle Rusya’da erişimi zorlaşan markaların sevkiyatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ancak uzmanlar, paralel ithalatla yapılacak Apple ve Samsung gibi markalara ait ürünlerin fiyatlarının da yüksek olacağı görüşünde birleşiyor.

Ev eşyası ve televizyon satışlarında da Çin ürünlerine yönelik talep yüksek

Rus İzvestiya gazetesinin Rusya’daki internet mağazalarındaki satış rakamlarından derlediği haberinde, ülkede Çinli şirketlerin televizyon ve ev eşyası satışları da hızla artıyor.

Rusya’daki Çinli televizyon markalarına ait satışların mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 95 arttığının ortaya konduğu haberde, Viomi markasına ait ev eşyası satışlarının da mayıs-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3,3 kat artığına işaret edildi.

Sektör yetkilileri, söz konusu artışın ana nedeni olarak, Rusya’da LG, Samsung ve Sony gibi markaların ürünlerine erişimin artık zorlaşmasına işaret ederken, Çinli markalara ait ürünlerin fiyat olarak da daha uygun hale geldiğini belirtiyor.