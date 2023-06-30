ARA
Bist 100
5759,11
0,46%
Bist 100
Dolar/TL
26,0693
0,0733%
Dolar/TL
Euro/TL
28,3369
0,1803%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,087
0,0608%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1596,76
-0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi konusunda anlaştı

Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi konusunda anlaştı

Pakistan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık stand-by düzenlemesi konusunda anlaştı.

30 Haziran 2023 | 12:26
0
Pakistan, IMF ile 3 milyar dolarlık kredi konusunda anlaştı

IMF Pakistan Misyon Şefi Nathan Porter, yaptığı açıklamada, IMF ile Pakistanlı yetkililerin 9 aylık süreyle 3 milyar dolar stand-by düzenlemesi konusunda anlaştığını duyurdu.

Porter, bu düzenlemenin, Pakistan ile 2019’da yapılan anlaşmanın üzerine inşa edildiğini vurguladı.

IMF ile varılan stand-by düzenlemesinin temmuz ortalarında IMF Guvernörler Kurulu tarafından onaylanması gerekiyor. 9 aya yayılan 3 milyar dolarlık kredi, Pakistan'ın beklediği rakamdan daha yüksek.

Pakistan yönetimi, 2019'da kabul edilen ve cuma günü sona eren 6,5 milyar dolarlık kurtarma paketinden kalan 2,5 milyar dolarlık kısmın serbest bırakılmasını umuyordu.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Şerif, bu anlaşmanın, Pakistan’ın döviz rezervini güçlendireceğini, ekonomik istikrara kavuşmasını sağlayacağını ve ülkeyi sürdürülebilir ekonomik büyüme yoluna sokacağını kaydetti.

Nüfusu 230 milyonun üzerinde olan Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80'ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1596,76 -0,09%
  • ALTIN ONS 1905,11 -0,17%
  • BIST 100 5759,11 0,46%
  • DOLAR/TURK LIRASI 26,0693 0,0733%
  • EURO/TURK LIRASI 28,3369 0,1803%
  • EURO/USD 1,087 0,0608%
  • INGILIZ STERLINI 1,26598 0,37861%
  • JAPON YENI 144,654 -0,095%
  • KANADA DOLARI 1,32671 0,08751%
  • RUS RUBLESI 89,125 2,6076%
Günün En Çok Okunanları
Bu çanta 63 bin 750 dolara satıldı
'Türkiye'nin 2. güneş enerjisi hücre üretim fabrikası geliyor'
'Türkiye'nin 2. güneş enerjisi hücre üretim fabrikası geliyor'
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Elektrikli araçta lityum tartışmaları
Elektrikli araçta lityum tartışmaları
En Güçlü 50 İK Lideri
En Güçlü 50 İK Lideri
Dünya elektrik üretiminin yüzde 30'unu temiz kaynaklar karşıladı
GERİ
İLERİ
Bu çanta 63 bin 750 dolara satıldı
'Türkiye'nin 2. güneş enerjisi hücre üretim fabrikası geliyor'
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
'Türkiye'nin 2. güneş enerjisi hücre üretim fabrikası geliyor'
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Elektrikli araçta lityum tartışmaları
Togg araçları Türkmenistan'a törenle teslim edildi
3 yıl önce tanıştığı meyveyi Antalya'da üretmeye başladı
Yabancı yatırımcılar hangi adımları bekliyor?
Elektrikli araçta lityum tartışmaları
En Güçlü 50 İK Lideri
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL