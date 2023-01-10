Pandemi döneminde evden çalışma kararı alan Disney'in CEO'su Bob Iger, Mart ayından itibaren Cuma günleri dışında ofisten çalışılacağını açıkladı. Iger, yüz yüze çalışmanın "yaratıcı işlerde önemli olduğunu" söyledi.

Bob Iger, fiziksel olarak bir araya gelen çalışanların daha iyi iletişim ve daha yaratıcı olduklarını vurguladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Iger, ofisten çalışmanın, çalışanların kariyerine de fayda sağlayacağını belirtti.

Disney, pandemi sürecinde koronavirüsün yayılmasını azaltmak için evden çalışma kararı almıştı.

Büyük şirketler ofise dönüyor

Geçtiğimiz aylarda Snap, Tesla, Uber dahil pek çok şirket çalışma stratejilerinde bu tarz değişikliklere gitti.

Apple'da da Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofisten çalışılıyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan satın alan Elon Musk da, Kasım ayında çalışanların haftada 40 saat ofise gelmesini istemişti.