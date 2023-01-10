ARA
Bist 100
5148,04
-0,44%
Bist 100
Dolar/TL
18,7768
0,0353%
Dolar/TL
Euro/TL
20,1275
-0,0782%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,072
-0,11%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1129,71
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Pandemi sonrası ofise dönen şirketlere yenisi eklendi

Pandemi sonrası ofise dönen şirketlere yenisi eklendi

Disney CEO'su çalışanlardan haftada dört gün ofiste olmalarını istedi: 'Yüz yüze çalışmak yaratıcı işlerde önemli'

10 Ocak 2023 | 15:19
0
Pandemi sonrası ofise dönen şirketlere yenisi eklendi

Pandemi döneminde evden çalışma kararı alan Disney'in CEO'su Bob Iger, Mart ayından itibaren Cuma günleri dışında ofisten çalışılacağını açıkladı. Iger, yüz yüze çalışmanın "yaratıcı işlerde önemli olduğunu" söyledi.

Bob Iger, fiziksel olarak bir araya gelen çalışanların daha iyi iletişim ve daha yaratıcı olduklarını vurguladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Iger, ofisten çalışmanın, çalışanların kariyerine de fayda sağlayacağını belirtti.

Disney, pandemi sürecinde koronavirüsün yayılmasını azaltmak için evden çalışma kararı almıştı.

Büyük şirketler ofise dönüyor

Geçtiğimiz aylarda Snap, Tesla, Uber dahil pek çok şirket çalışma stratejilerinde bu tarz değişikliklere gitti.

Apple'da da Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofisten çalışılıyor.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan satın alan Elon Musk da, Kasım ayında çalışanların haftada 40 saat ofise gelmesini istemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1129,71 0,04%
  • ALTIN ONS 1871,35 0,01%
  • BIST 100 5148,04 -0,44%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7768 0,0353%
  • EURO/TURK LIRASI 20,1275 -0,0782%
  • EURO/USD 1,072 -0,11%
  • INGILIZ STERLINI 1,21287 -0,42486%
  • JAPON YENI 132,395 0,452%
  • KANADA DOLARI 1,3417 0,21062%
  • RUS RUBLESI 69,5775 -0,4756%
Günün En Çok Okunanları
Çok merak ediliyordu: Avatar: Suyun Yolu ne kadar hasılat yaptı?
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler takip edilecek?
"2022'yi rekor bir büyümeyle kapattık"
"Otoyol ve köprü fiyatlarında yıl boyu artışa gidilmeyecek"
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL