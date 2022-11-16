Para mutluluğu satın alabilir mi? Ya da para mutluluk getirir mi? Bu sorunun cevabını öğrenmek için hazırlanan yeni araştırmada katılımcılara 10 bin dolar verildi. Sonuçlar ise çarpıcıydı.

“Para ile mutluluk satın alınabilir” veya “para mutluluğu satın alamaz…” Bu cümleler çok parası olan ve hiç parası olmayan insanlar tarafından sık sık duyduğumuz sözler. Peki ama ne kadar doğru? Yapılan bir araştırmaya göre para mutluluğu satın alabiliyor, ama bir noktaya kadar…

Bu araştırma için 2 zengin bağışçı servetlerinden 2 milyon dolar dağıtmaya ikna edildi. Bu 2 milyon dolar 200 kişiye dağıtıldı.

PNAS’ta yayınlanan çalışmaya göre, paranın mutluluğu önemli ölçüde artırdığına dair nedensel kanıtlar ortaya konuluyor. 7 farklı ülkede, farklı geçmiş ve kültürlerden gelen insanlara verilen 10 bin dolar üzerinden gerçekleştirilen deney, paranın mutluluğu satın alabildiğini ortaya koyuyor.

7 ülkede yapıldı, 300 kişiyle yapıldı

Deney, Brezilya, Endonezya ve Kenya gibi 3 düşük gelirli ülke ile Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve ABD gibi 4 yüksek gelirli ülke hedef alınarak yapılmış. Toplamda 300 kişinin katıldığı deneyde, 200 katılımcının her birine tek seferliğine 10 bin dolar gönderilmiş ve bu parayı 3 ay içinde diledikleri gibi harcamaları istenmiş.

Çalışmaya, hiç para almayan 100 kişilik bir kontrol grubu da dahil edildi.

Deneyin sonunda 10 bin doları alan katılımcıların kendilerini, hiç para almayanlardan daha mutlu hissettiği sonucuna varılırken, para alan grupta olanlar arasında halihazırda daha yüksek gelirli ülkelerde yaşayan insanların mutluluk seviyelerinin çok da yükselmediği tespit edilmiş.

Çalışmaya göre para alan katılımcılar para almayan gruba kıyasla önemli ölçüde mutluluk artışı gösteriyor ve bu etki düşük gelirli ülkelerde daha yüksek.

Yıllık 123 bin dolar civarında maaş alan kişilerin mutluluklarında önemli bir artış tespit edilemedi.

Para alan 200 katılımcı arasında, toplam yaşam memnuniyeti kişi başına ortalama 0,36 puan arttı.

Varlıklı bağışçıların memnuniyeti ise her biri için tahmini 0,16 puan azaldı.

Yani çalışmadan çıkan sonuç, hiç parası olmayanlara verilen bir 10 bin dolar, parası olanlara kıyasla daha fazla mutluluk getirirken, paranın mutluluğu sadece bir noktaya kadar satın alabildiğini ortaya koyuyor. Tatmin duygusu yükseldikçe, paranın eskisi kadar mutlu etmediği de araştırmanın sonuçlarından bir diğeri olarak dikkat çekiyor.