AA’nın aktardığı habere göre Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna’da hava üstünlüğü elde edemediğini ve ilerleyişlerinin tahmin edildiği kadar hızlı olmadığını söyledi.

CNN’in haberine göre ise üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru ilerleyen Rus kuvvetlerinin “beklediklerinden daha fazla direnişle karşılaştığını” söyledi.

Yetkili, “Size nerede olduklarına dair kesin bir coğrafi konum veremem, ancak Kiev’de tahmin ettikleri kadar hızlı hareket etmiyorlar” dedi.

Yetkili, Rusların Ukrayna direnişiyle karşılaşsalar bile “Kiev’e ilerlemeye çalışmaya devam ettiğini” de sözlerine ekledi.

Putin, Ukrayna ordusuna ‘iktidarı ele alın’ çağrısında bulundu

Öte yandan Rusya lideri Putin, Rusya Güvenlik Konseyi yetkilileriyle yaptığı toplantıda, Rusya‘nın Ukrayna‘da devam eden askeri müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus ordusunun aslen Ukrayna ordusundaki “milliyetçi unsurlarla” çatıştığını belirten Putin, “Düzenli Ukrayna birimlerine yerleştirilmiş milliyetçi unsurlar, onları yalnızca silahlı direnişe teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda bariyer birliklerin rolünü de oynuyor.” diye konuştu.

Putin, Ukrayna ordusuna çağrıda bulunarak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine sesleniyorum. Neo-Naziler ve (Ukrayna milliyetçisi Stepan Bandera yanlısı) Banderaların çocuklarınızı, eşlerinizi ve büyüklerinizi canlı kalkan olarak kullanmasına izin vermeyin. İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız.” ifadesini kullandı.