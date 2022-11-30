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  • Perakende devi bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu 

Perakende devi bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu 

30 Kasım 2022 | 14:27
Son Güncellenme: 01 Aralık 2022 | 00:18
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Perakende devi bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu 
İsveçli perakende giyim şirketi H&M, 1.500 çalışanının işine son vereceği duyurdu.

H&M'den yapılan açıklamada, şirketin maliyetleri azaltmak ve verimliliği daha da artırmak için eylülde küresel bir program başlattığı hatırlatıldı.

Söz konusu programın idari ve genel giderlerle ilgili olduğu belirtilen açıklamada, "Ayrıca program, iş gücünün yaklaşık 1.500 pozisyon azaltılmasını gerektiriyor." denildi.

Açıklamada, yaklaşık 155 bin kişiyi istihdam eden şirketin söz konusu programının, yılda 2 milyar İsveç kronu (190 milyon dolar) tasarruf sağlayacağı kaydedildi.

H&M Üst Yöneticisi (CEO) Helena Helmersson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, söz konusu maliyet ve verimlilik programının H&M'i yeniden gözden geçirmeyi içerdiğini belirterek, "Çalışma arkadaşlarımızın bundan etkileneceği gerçeğini çok önemsiyoruz. Meslektaşlarımızın bir sonraki adımları için mümkün olan en iyi çözümü bulmalarını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da tüketiciler artan enflasyonla mücadele ederken, H&M'in, azalan talep nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracağını açıklayarak işten çıkarmalara başlayan ilk büyük Avrupalı ​​perakendeci olması dikkati çekti.

 
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