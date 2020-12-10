Kanada, ABD’li Pfizer ve Alman Biontech firmaları tarafından üretilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının kullanımını onayladı.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmaları tarafından üretilen Covid-19 aşısının kullanımına onay verildiği duyuruldu.
Bakanlık, sözkonusu aşıdan ilk etapta bu ay 249 bin doz ve 2021 yılı Mart ayına kadar da toplam 4 milyon doz alınacağını açıkladı.
Kanada, İngiltere’nin ardından bu aşının yaygın kullanıma onay veren ikinci ülke oldu.
İngiltere de, Pfizer ve BioNTech’in Covid-19 aşısını 2 Aralık’ta aldığı bir kararla onaylamıştı.
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