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Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe

Forbes'un son listesine göre dünyanın en genç milyarderleri arasında İngiliz Ben Francis de var. Forbes, "Ben Francis, 2012'de 19 yaşında bir üniversite öğrencisi ve pizzacı olarak kendi egzersiz kıyafetlerini dikmeye başladı. Bugün, şirketi Gymshark'ın sosyal medya odaklı hızlı büyümesi sayesinde dünyanın en genç milyarderlerinden biri" diyor.

07 Nisan 2023 | 16:31
Son Güncellenme: 07 Nisan 2023 | 16:42
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Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe

Kendi spor kıyafetlerini üretmek için büyükannesinden kendisine dikiş dikmeyi öğretmesini istediğini söyleyen Ben Francis, Forbes'un en genç milyarderler listesine girdi. Forbes, yolculuğunu şöyle anlatıyor:

1
GYMSHARK'IN KURUCUSU

GYMSHARK'IN KURUCUSU

Francis, İngiltere'nin önde gelen fitness giyim markası Gymshark'ın kurucusu.
2
GARAJDA KURDU

GARAJDA KURDU

Forbes'a göre henüz Aston Üniversitesi'nde öğrenciyken, fitnessla ilgileniyordu. 19 yaşında ailesinin garajında Gymshark'ı kurdu. Gymshark girişimini finanse etmek için saati 8 dolardan pizza kuryesi olarak çalıştı. O ve arkadaşı Lewis Morgan, ailesinin garajında fitness kıyafetleri üretmeye başladılar. Fitness fenomenlerine ürün gönderdikçe bilinirlikleri arttı.
3
İLK BÜYÜK ÇIKIŞ

İLK BÜYÜK ÇIKIŞ

İlk büyük çıkışları 10 ay sonra, 2013'te, Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıklarında gelmiş.
4
SOSYAL MEDYAYI KULLANDI

SOSYAL MEDYAYI KULLANDI

Francis daha sonra yüksek takipçili fitness fenomenlerine küçük meblağlar ödemeye dayanan bir gerilla pazarlama kampanyası başlattı. Videolarında Gymshark kıyafetlerini sergileyen influencerlara ayda 500 dolar gibi bir ödeme yapmış. Gymshark, 2018 yılında Solihull'daki genel merkezini açtı...
5
İLK MAĞAZA

İLK MAĞAZA

Ben Francis, Ekim 2022'de ise ilk perakende mağazasını Londra'nın Regent Caddesi'nde açtı .
6
11 YIL SONRA 1.2 MİLYAR DOLAR

11 YIL SONRA 1.2 MİLYAR DOLAR

Francis, Birmingham'daki ailesinin garajında ​​Gymshark'ı kurduktan 11 yıl sonra 1.2 milyar dolarlık bir servete ulaşmış. Forbes, Francis'in Gymshark'taki %70 hissesinin şu anda 1,2 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor ve bu da 30 yaşındaki girişimciyi 2023 Dünya Milyarderleri Listesi'ne yeni giren en genç milyarderlerinden biri yapıyor.
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