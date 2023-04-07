Pizza kuryeliği ve fitnesstan milyarderliğe

Kendi spor kıyafetlerini üretmek için büyükannesinden kendisine dikiş dikmeyi öğretmesini istediğini söyleyen Ben Francis, Forbes'un en genç milyarderler listesine girdi. Forbes, yolculuğunu şöyle anlatıyor:

1 GYMSHARK'IN KURUCUSU Francis, İngiltere'nin önde gelen fitness giyim markası Gymshark'ın kurucusu.

2 GARAJDA KURDU Forbes'a göre henüz Aston Üniversitesi'nde öğrenciyken, fitnessla ilgileniyordu. 19 yaşında ailesinin garajında Gymshark'ı kurdu. Gymshark girişimini finanse etmek için saati 8 dolardan pizza kuryesi olarak çalıştı. O ve arkadaşı Lewis Morgan, ailesinin garajında fitness kıyafetleri üretmeye başladılar. Fitness fenomenlerine ürün gönderdikçe bilinirlikleri arttı.

3 İLK BÜYÜK ÇIKIŞ İlk büyük çıkışları 10 ay sonra, 2013'te, Avrupa'nın en büyük vücut geliştirme fuarı BodyPower'da bir stant kiraladıklarında gelmiş.

4 SOSYAL MEDYAYI KULLANDI Francis daha sonra yüksek takipçili fitness fenomenlerine küçük meblağlar ödemeye dayanan bir gerilla pazarlama kampanyası başlattı. Videolarında Gymshark kıyafetlerini sergileyen influencerlara ayda 500 dolar gibi bir ödeme yapmış. Gymshark, 2018 yılında Solihull'daki genel merkezini açtı...

5 İLK MAĞAZA Ben Francis, Ekim 2022'de ise ilk perakende mağazasını Londra'nın Regent Caddesi'nde açtı .