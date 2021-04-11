İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip’in 99 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, dün başkent Londra’da ve ülkenin dört bir yanında 41 pare top atışı yapıldı. Aynı zamanda Edinburgh, Cardiff, Belfast şehirlerinde ve Cebelitarık’ta da Prens Philip’i anmak için 41 pare top atışı yapıldı.

Donanmaya ait “HMS Diamond” ile “HMS Montrose” gemilerinden de aynı anda top atışı gerçekleştirilirken, etkinlikler televizyon kanallarından canlı yayınlandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, “Edinburgh Dükü Prens Philip, silahlı kuvvetlerin daimi bir destekçisi ve elçisi olmuştur. (Ülkeye) Verdiği hizmetleri anıyor, Majesteleri Kraliçe’ye ve Kraliyet ailesine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ülkede önemli gelişmelerin ardından top atışı yapılması geleneği, kayıtlara göre 14. yüzyıla kadar giderken; Kraliçe Victoria’nın 1901’de, Eski Başbakan Winston Churchill’in 1965’te vefatlarının ardından da top atışı yapılmıştı.

VASİYETİ GEREĞİ DEVLET TÖRENİ YAPILMAYACAK

Prens Philip’in ölüm haberinin ardından yas tutulan ülkede, bayraklar yarıya indirildi. Prensin vasiyeti üzerine naaşının defnedilmesi için devlet töreni düzenlenmeyecek. BBC’nin haberine göre bir saray sözcüsü, devlet töreni değil, “Prens Philip’in isteklerini fazlasıyla yansıtan bir kraliyet töreni” olacağını söyledi.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, halktan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele etmek için uygulanan tedbirlere riayet edilmesi, anma etkinliklerinin televizyondan takip edilmesi istendi.

CENAZE DETAYLARI AÇIKLANDI

Kraliyet ailesi, Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, cenaze töreni 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00’te Prens Philip’in hayatını kaybettiği Windsor kalesindeki St. George’s Şapeli’nde yapılacak.

Törenin düzenleneceği güne kadar tüm ülkede ulusal yas ilan edilecek, 18 Nisan saat 08.00’e kadar tüm resmi binalardaki bayraklar yarıya indirilecek.

HALKA KAPALI OLACAK, 30 KİŞİYLE SINIRLI TUTULACAK

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle halka kapalı gerçekleştirilecek tören 30 kişiyle sınırlı tutulacak, törene davet edileceklerin listesi 15 Nisan’da duyurulacak.

Prens Philip’in cenaze töreni televizyonlarda canlı yayınlanacak ve törenin yapılacağı saatte tüm ülkede 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

PRENS HARRY KATILACAK, MEGHAN MARKLE KATILAMAYACAK

BBC’de yer alan haberde, Kraliyet ailesindeki unvanlarından vazgeçen ve ABD’de yaşamaya başlayan, ABD televizyonlarına yaptığı açıklamalar nedeniyle ülkede tartışmalara yol açan Sussex Dükü Prens Harry’nin de cenazeye katılacağı, eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ise riskli hamilelik geçirdiği için törende bulunamayacağı kaydedildi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles, yaptığı açıklamada, babasının “çok sevilen ve takdir edilen bir kişi” olduğunu belirtti.

Prens Charles, “Babam, son 70 yılda Kraliçe’ye, ailemize, ülkeye ve tüm İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerine dikkate değer ve özverili şekilde hizmet etti.” ifadesini kullandı.

Kraliyet ailesinin web sayfasında yapılan duyuruda, halktan Kovid-19 kurallarına uymaları, kalabalıklar şeklinde toplanmamaları ve saygılarını sunmak için Kraliyete ait konutları ziyaret etmemeleri istendi.

Kraliyet ailesinin “Saray önlerine toplanmayın, çiçek bırakmayın, vakıflara bağış yapın” çağrılarına rağmen dün de Buckingham Sarayı’nın önünde toplanan halk, buraya çiçek bırakmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

BORIS JOHNSON KATILMAYACAK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 99 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth’in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in 17 Mayıs’ta düzenlenecek cenaze törenine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle katılmayacağı bildirildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara’dan yapılan açıklamada, ülkede devam eden Kovid-19 önlemleri kapsamında cenaze törenlerine en fazla 30 kişinin bulunabileceği hatırlatılarak Johnson’ın cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, Johnson’ın cenaze törenine daha fazla kraliyet ailesi üyesinin katılımının sağlanması için bu yönde bir karar aldığı kaydedildi.

16 ŞUBAT’TA TEDAVİ ALTINA ALINMIŞTI

Prens Philip, 16 Şubat’ta Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Rahatsızlığının Kovid-19’la ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip’in birkaç gün hastanede kalacağı ve enfeksiyon tedavisi göreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Prens Philip, kalp ameliyatının ardından taburcu edilmiş, ancak bir süre sonra yeniden Kral 7. Edward Hastanesine götürülmüş ve 28 gün süren tedavisinin ardından 16 Mart’ta tedavisi tamamlanmıştı.

PRENS PHILIP’IN HAYATI

10 Haziran 1921’de dünya gelen Philip’e doğumunda “Danimarka ve Yunanistan Prensi” unvanı verildi.

Yunanistan’da doğmasına rağmen ihtilal sonrası ailesiyle daha bebek yaşlarındayken sürgün edildi.

Fransa, Almanya ve İngiltere’deki eğitimlerinin ardından 1939’da 18 yaşındayken İngiliz Kraliyet Donanması’na katıldı.

Philip, şimdi Kraliçe olan Prenses Elizabeth ile 1934’te tanıştı. 2. Dünya Savaşı sırasında Akdeniz ve Pasifik filolarında gören alan Philip’in, savaşın ardından Prenses Elizabeth ile evlenmesine izin verildi.

1947’deki nişan töreni öncesi “Danimarka ve Yunanistan Prensi” unvanından feragat eden Philip, İngiliz vatandaşı oldu, anne ve büyükbabasının soyadı olan Mountbatten’i aldı. Prens Elizabeth ve Philip, 20 Kasım 1947’de evlendi.

Düğünden hemen önce kendisine Kral 6. George tarafından, “Edinburgh Dükü, Merioneth Kontu ve Greenwich Baronu” unvanları verildi. Elizabeth 1952’de Kraliçe olurken Philip de “komutan” rütbesine ulaştığı ordudan ayrılarak 1957’de “İngiliz Prensi” unvanını aldı.

Çiftin Charles, Anne, Andrew ve Edward adları verilen 4 çocuğu oldu. Kraliçe Elizabeth’i tahttaki yaklaşık 69 yıllık görevi sırasında yalnız bırakmayan Prens Philip, Kraliçe nereye giderse ona eşlik etti.

Gelenekçiliği dolaysıyla Avrupa’da kraliyet ailelerinin rolünün sorgulanmasını anlamada zorlanan Prens Philip, çoğu İngiliz için Kraliyet ailesinin sorgusuz sualsiz saygı gördüğü çağlardan kalma bir figür oldu.

Buna rağmen kamuya hizmetleri büyük takdir gördü. 800’den fazla hayır kuruluşu ve kurumun hamiliği veya başkanlığını yapan Prens Philip bilim, teknoloji ve vahşi yaşam alanlarının korunmasına özel ilgi gösterdi.