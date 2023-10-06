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Putin: Prigojin'in ölümü el bombasından

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in öldüğü uçak kazasının enkazında ulaşılan cesetlerde el bombası parçalarının bulunduğunu söyledi.

06 Ekim 2023 | 13:56
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Putin: Prigojin'in ölümü el bombasından

Putin dün Soçi şehrinde düzenlenen Uluslararası Valday Kulübü toplantısında soruları cevaplandırdı. Putin, 23 Ağustos’ta Rusya’nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu Prigojin’le birlikte toplam 10 kişinin öldüğü olaya ilişkin de açıklamalarda bulundu. Olaya ilişkin yanıtlanmamış bir soru kaldığını söyleyen Putin, “(Wagner) Şirketin yönetimine ne olduğu konusunda muhtemelen havada kalan bir soru olduğunu biliyorum.” dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nin kendisine olaya ilişkin yakın zamanda rapor verdiğini söyleyen Putin, “Kazada ölenlerin cesetlerinde el bombası parçaları bulundu. Uçağa dışarıdan herhangi bir darbe gelmedi ve bu Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yürütülen incelemenin sonucu olarak kanıtlanmış bir gerçektir” diye konuştu. Putin, Prigojin’in evinde ve Wagner’in ofislerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde bulunduğunu söyleyerek “Ne yazık ki ölenlerin kanında alkol veya uyuşturucuya yönelik hiçbir uzman incelemesi yapılmadı. Bana göre böyle bir inceleme yapılması gerekirdi ama yapılmadı.” ifadelerini kullandı.

 

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