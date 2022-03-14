Tesla CEO’su Elon Musk, yeni tweet’inde ‘meydan okuyorum’ diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna için teke teke dövüşmeye çağırdı.

Elon Musk, attığı yen bir tweet ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, meydan okudu. Milyarder iş insanı Putin’e Ukrayna için teke tek dövüşme çağrısı yaptı.

Musk’ın Tweet’inde Vladimir Putin’i ve Ukrayna’yı Rusça yazması da ilginç bir detay olarak göze çarptı.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat Stakes are Україна — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2022

Bilindiği gibi Elon Musk, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Ukrayna’ya destek veren isimlerden biriydi. Ünlü CEO, Starlink hizmetini Ukrayna için aktif hale getirerek olası internet sorunlarının önüne geçilmesi için adım atmıştı. Ayrıca ülkeye, çok sayıda Starlink terminali de göndermişti.