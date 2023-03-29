Rakibi Credit Suisse'i devralan UBS'ten CEO hamlesi

UBS tarafından yapılan açıklamada, bankanın eski Üst Yöneticisi Sergio Ermotti'nun iki yıldan biraz daha fazla görev yaptıktan sonra Ralph Hamers'ın yerini alacağı belirtildi.

Hamers'ın bankada kalacağı ve geçiş aşamasında Ermotti'ye danışmanlık yapacağı belirtilen açıklamada, “Yönetim Kurulu Hamers’e Credit Suisse'in satın alınmasındaki aracı rolü için derin şükranlarını sunmak istiyor" denildi.

Açıklamada, USB Yönetim Kurulu'nun söz konusu kararı yeni zorluklar karşısında aldığı vurgulandı.

Ermotti, 5 Nisan’da bankanın genel kurul toplantısının ardından dokuz yıl yaptığı görevini yeniden üstlenecek.

Swiss Re'nin yönetim kurulu başkanı olan Ermotti, 2011'den 2020'ye kadar UBS Üst Yöneticisi olarak görev yapmıştı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.