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  • Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu: Peki, ne kadar kazanacak?

Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu: Peki, ne kadar kazanacak?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı.

31 Aralık 2022 | 01:24
Son Güncellenme: 31 Aralık 2022 | 01:31
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Ronaldo'nun yeni adresi belli oldu: Peki, ne kadar kazanacak?

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Ronaldo ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo'nun yıllık maaşının 75 milyon euro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon euroyu bulacağı öne sürüldü.

EN ÇOK KAZANAN SPORCU OLACAK

İspanyol MARCA'nın haberinde Ronaldo'nun sözleşmesi Portekizliyi dünyanın en yüksek ücretli sporcusu yapacak mali teşviklerle (reklam ve ticari anlaşmalarla) dolu. CR7'nin Al-Nassr ile olan sözleşmesinin toplam tutarı, sezon başına 200 milyon euroya yakın olacak" denildi.

MARCA'ya göre Ronaldo, bir oyuncu olarak iki buçuk sezon ve 2030'a kadar Suudi Arabistan'ın bir Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma projesinin elçisi olarak imza attı ve Al Nassr'ın bir sonraki hedefi Sergio Ramos.

Cristiano Ronaldo ile Al Nassr, arasındaki görüşmeler geçen Kasım ayında Dünya Kupası'nın ortasında başladı. 

Suudi kulübünün başkanı ve sportif direktörü anlaşmayı kağıda dökmek için Çarşamba günü Madrid'e gitti ve Cuma günü öğleden sonra anlaşmayı imzaladı.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021'de Manchester United'a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

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