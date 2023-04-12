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Rus gezginlerin korktuklarını söyledikleri soru...

CNBC'nin haberine göre bazı Rus gezginler bir sorudan korktuklarını söylüyor: ‘Nerelisin?’

12 Nisan 2023 | 12:56
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Rus gezginlerin korktuklarını söyledikleri soru...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından son bir yıldır Rus vatandaşları için yurt dışına seyahat etmek daha zor ve daha pahalı.

CNBC Travel'ın haberine göre ise bazı Ruslar, Rus karşıtı duyguların artmasıyla birlikte seyahatlerindeki endişeleri paylaşıyor.

Haberde görüşlerini paylaşan bir kişi "Normalde yılda bir veya iki ülkeyi ziyaret ederdim. Ama şimdi yurtdışında bir yere seyahat etmek imkansız bir şey gibi görünüyor. Seyahat, özellikle uçak bileti çok pahalı. Ayrıca kredi kartları hemen hemen her yerde bloke ve Rusya’da döviz satın almak çok zor" diyor.

Habere göre bir diğer Rus gezgin olumsuz önyargılar nedeniyle endişeli olduğunu ancak şimdiye kadar karşılaşmadığını belirtiyor. Bir diğer gezgin ise önyargı ve damgalama ile karşılaştığını belirtiyor.

Haberde tam adını vermeyen ve Lana olarak geçen bir gezgin ise Uzak Doğu'yu gezdiğini belirtiyor, "Yurt dışında yeni insanlarla tanışmak ve insanların buna nasıl tepki vereceğini düşünmek gerçekten zor. İnsanlar onun nereli olduğunuzu sorduğunda eskiden olmayan bir “bekleme anı” oluşuyor" diyor.

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