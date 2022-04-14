Fransa ile İngiltere arasında yer alan Manş Adaları’ndan Jersey’de mahkeme Rus milyarder Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 7 milyar dolarlık varlığı dondurdu.

İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Adaları’ndan en büyüğü olan Jersey’deki Kraliyet Mahkemesi, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya’ya yönelik yaptırım listesine eklenen Rus milyarder Roman Abromoviç ile bağlantılı 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurdu.

NTV’de yer alan habere göre Jersey Hukuk Memurları Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Jersey Kraliyet Mahkemesi’nin Abramoviç’in kamuya açık olarak tahmin edilen servetinin yarısına eşdeğer olan 7 milyar dolardan fazla varlığı dondurduğunu ve polisin milyarderle bağlantılı olduğundan şüphelenilen mülkleri aradığı aktarıldı.

Açıklamada, “Kraliyet Mahkemesi, 12 Nisan’da Abramoviç ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen ve değeri 7 milyar ABD doları aştığı anlaşılan varlıklar için resmi bir dondurma emri verdi” denildi.

İngiltere’de, Roman Abramoviç ve ailesinin, Chelsea’nin yanı sıra 250 milyon sterlinin üzerinde bir mülk koleksiyonu bulunuyor.

Forbes’a göre ise, Abramoviç’in şu anki net servetinin 14 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.