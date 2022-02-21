Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginliğin tırmanmaya devam etmesi nedeniyle Rus para birimi ruble ve borsalar günü değer kayıplarıyla kapattı.
Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 2,1 artarak 79 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 2,2 yükselişle 89,55’e çıktı.
Moskova Borsası (MICEX), yüzde 10,5’e yakın değer kaybederek 3.036 puana, RTS endeksi de yüzde 13 azalarak 1.207 puana kadar geriledi.
AA’nın haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü topladı.
Konsey yetkililerinin söz konusu tanıma kararını destekleyen açıklamalar yapmasının ardından Putin, bugün bir karar alınacağını söyledi. AA
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