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Rus savaş uçağı-ABD İHA'sı: Görüntüler paylaşıldı

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM) iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD'ye ait MQ-9 İnsansız Hava Aracını taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu. Görüntüler yayınlandı.

16 Mart 2023 | 14:57
Son Güncellenme: 16 Mart 2023 | 15:10
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Rus savaş uçağı-ABD İHA'sı: Görüntüler paylaşıldı

EUCOM’dan birkaç gün önce yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 uçağının Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 insansız hava aracına “profesyonel olmayan bir şekilde önleme yaptığı” kaydedilmişti. Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9’un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir.” denilmişti.

ABD Avrupa Komutanlığı, ABD gözetleme uçağı ile Rus savaş uçakları arasındaki Salı karşılaşmasının görüntülerini yayınladı.

Pentagon'un 30 ila 40 dakika sürdüğünü söylediği havadaki karşılaşmadaki kritik anları gösteriyor. Paylaşılan görüntülerde olay öncesi yok.

İHA'nın gövdesinin altına yerleştirilmiş bir kameradan alınan görüntülerde bir Rus SU-27'sinin son derece yakın iki geçiş yaptığı ve yaklaşırken yakıt benzeri bir şey bıraktığı görülüyor. Görüntü geri döndüğünde uçağın arka tarafındaki pervanenin bir kanadının şekil değiştirdiği görülüyor. Rusya insansız hava aracının kendi topraklarına yaklaştığını iddia ediyor. Rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracının "keskin bir manevra" sonrasında düştüğünü ve iletişim cihazları kapalı olarak uçtuğunu söylüyor.

Üst düzey bir ABD'li yetkili CNN'e verdiği demeçte görüntülerin, fiziksel bir çarpışma ve yakıt boşaltımı olduğunu "kesinlikle doğruladığını" söyledi. Yetkili, Rus pilotun gerçekten ABD insansız hava aracının pervanesini vurmayı amaçlayıp amaçlamadığına ilişkin kilit soru üzerine ise "Bilmiyorum" dedi. Yetkili, görüntülerin Rus savaş uçaklarının "agresif uçuş" ve "pervasızlık" sergilediğini doğruladığına dair hiçbir şüphe olmadığı görüşünde.


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