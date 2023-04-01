Rusların en çok iş gezisi yaptığı 3 ülke

TurkRus'un haberine göre 2022’de Rus iş dünyasının temsilcilerinin yurt dışına yaptıkları seyahatlerin toplam seyahatlerindeki payı yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. 2019’da ise bu oran yüzde 21 idi.

Haberde şu bilgiler veriliyor:

Rusya’daki iş insanlarının geçen yıl yurt dışında en fazla iş seyahatine gittikleri yerlerin başında Kazakistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri geliyor.

Seyahatlerin yüzde 14’ü Kazakistan ve Türkiye’ye, yüzde 7’si Birleşik Arap Emirlikleri'ne, yüzde 6’sı Özbekistan’a, yüzde 5’i Ermenistan’a yapıldı.

Rus iş insanlarının yurt dışı seyahatlerinin ortalama süresi sekiz günden yedi güne indi.

Rusya’dan yurt dışına yapılan seyahatler için satın alınan uçak biletlerinin ortalama fiyatı ise geçen sene yüzde 63 artışla 47 bin rubleye yükseldi.