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Rusya Başbakan Yardımcısına göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus medyasına yaptığı açıklamada 50 yıl sonra enerji dağılımının nasıl olacağı sorusuna yanıt verdi.

16 Ekim 2023 | 20:27
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Rusya Başbakan Yardımcısına göre 50 yıl sonra enerji dağılımı nasıl olacak?

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak soruyu üzerine “Güneş, rüzgar ve nükleerin enerji dengesindeki payının büyük olacağını düşünüyorum. Hidroelektrik öyle ya da böyle devam edecek. Geleneksel hidrokarbon enerji kaynakları da küçük bir paya sahip olacak. Hatta kömür ve odun da olacak. Petrol ve doğalgaz olacak. Ama payları azalacak” dedi.

Sputnik'in haberine göre Avrupa’nın kömür enerjisine dönüşünü değerlendiren Novak, “Bu dönüş, Avrupa ülkelerinin kömürü geleceğin enerji kaynağı olarak görmesinden değil, gazımızdan vazgeçme, son derece çevre dostu, ucuz ve güvenilir kaynakları terk etme yönünde bir takım etkisiz, mantıksız kararlar almasından kaynaklanıyor” dedi. 
Güneş ve rüzgar enerjisine dayalı enerji üretimi ve dağıtımının önümüzdeki yıllarda artacağını dile getiren Başbakan Yardımcısı, “Bunu şimdiden görüyoruz. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Aktif gelişme devam ediyor. Örneğin, geçen yıl yeşil enerjiye yapılan yatırımlar yaklaşık 600 milyar doları bulurken petrol ve gaz endüstrisine yapılan yatırımlar yılda yalnızca 450 milyar doları buldu” diye anlattı.


 

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