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Rusya Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silahlar konuşlandıracağını söyledi.

25 Mart 2023 | 21:41
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Rusya Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirecek

Putin, Sputnik'in haberine göre Belarus’la, bu ülkenin topraklarına taktik nükleer silah konuşlandırma konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi; nükleer depo yapımının 1 Temmuz’a kadar biteceğini belirtti.

Bu silahı, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması yükümlülüklerini ihlal etmeden yerleştireceklerini söyleyen Putin, bu kararı, İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat verecekleri yönündeki açıklaması nedeniyle aldıklarını dile getirdi.

Putin, Belarus’un uzun zamandır böyle bir silahın topraklarına yerleştirilmesini talep ettiğini söyledi.

‘ABD’nin yaptığını yapacağız’

Putin,  “Nükleer silahı Belarus’a vermiyoruz. ABD de müttefiklerine vermiyor. Aslında onların onlarca yıldır yaptığını biz şimdi yapacağız. Onların belli ülkelerde müttefikleri var ve taşıyıcılarını hazırlıyorlar, onları mürettebatlar hazırlıyor. Biz de aynısını yapmayı planlıyoruz. (Belarus Devlet Başkanı) Aleksandr Grigoryeviç’in (Lukaşenko) istediği de buydu” diye konuştu.

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