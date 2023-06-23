Rusya'da Duma'nın yeni hedefi Lada'dan daha ucuz otomobil

TurkRus'un haberine göre milletvekilleri bunun için güvenlik şartnamelerinin gözden geçirilmesini ve yabancı ucuz otomobillerin incelenmesini istedi.

Duma milletvekilleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra önde gelen Rus otomobil üreticilerinden 500 bin rublelik (Yaklaşık 6 bin dolar) bir otomobil üretmek için çalışma yapmasını istedi.

Avtovaz'ın en çok satılan ve en ucuz modeli konumundaki Lada Granta'nın şu andaki fiyatı 778 bin rubleden (Yaklaşık 9 bin 600 dolar) başlıyor. Konuyu haberleştiren İzvestiya gazetesi, dünyadaki benzer ucuz otomobilleri ve Rus rublesi cinsinden fiyatları inceledi. Buna göre söz konusu kategorideki en ucuz otomobiller şunlar:

Maruti Susuzki Celerio - 519 bin ruble

Renault Kwid - 454 bin ruble

Maruti Suzuki Alto - 342 bin ruble

Gazeteye konuşan sektörel uzmanlar Rusya'daki araç fiyatlarının benzer örneklere göre daha yüksek olmasında güvenlik şartnamelerinde yer alan taleplerin rol oynadığı görüşünde. Ancak aynı uzmanlar ucuz otomobillerin Global NCAP güvenlik testlerinde düşük not aldığını da belirtiyor.