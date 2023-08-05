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Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada

Rusya'da Avtovaz Başkanı Maksim Sokolov, en ucuz Lada modelinin üretimini arttırma kararı aldıklarını açıkladı.

05 Ağustos 2023 | 10:34
Son Güncellenme: 05 Ağustos 2023 | 10:45
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Rusya'da yeni hedef 200 bin liralık Lada

TurkRus'un haberine göre modelin adını şimdilik telaffuz etmeyen Sokolov aracın fiyatının 700 bin ruble civarında olacağını söyledi. Söz konusu miktar 204 bin TL ya da 7 bin 600 dolara karşılık geliyor.

Sokolov'un açıklamalarını aktaran Kommersant gazetesi söyleşide adı geçen modelin Lada Granta olabileceğini yazdı. Krizden önce Lada'nın en ucuz modeli Granta'ydı. Sokolov, yabancı yan sanayi şirketlerinin yaptırım kapsamına girmeyen "en basit parçaları dahi" Rusya'ya satmaktan imtina ettiğini de söyledi.

Avtovaz başkanı, Lada montaj ve ihracı için Körfez ülkeleriyle müzakere halinde olduklarını açıkladı. Sokolov ayrıca, Mısır'daki Al Amal fabrikasında Lada üretimine yeniden başlamak istediklerini belirtiyor.

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