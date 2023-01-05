ARA
Bist 100
5116,41
-7,37%
Bist 100
Dolar/TL
18,7643
0,1302%
Dolar/TL
Euro/TL
19,7592
-0,6683%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,053
-0,6889%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1105,75
-1,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rusya'dan 36 saatlik ateşkes

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını verdi.

05 Ocak 2023 | 19:03
0
Rusya'dan 36 saatlik ateşkes

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin’in, Savunma Bakanlığına Ortodoksların Noel dönemi nedeniyle Ukrayna’da geçici ateşkes talimatı verdiği belirtildi.

Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, “Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, bugün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1105,75 -1,1%
  • ALTIN ONS 1833,02 -1,21%
  • BIST 100 5116,41 -7,37%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,7643 0,1302%
  • EURO/TURK LIRASI 19,7592 -0,6683%
  • EURO/USD 1,053 -0,6889%
  • INGILIZ STERLINI 1,19195 -1,15804%
  • JAPON YENI 133,274 0,442%
  • KANADA DOLARI 1,35748 0,68609%
  • RUS RUBLESI 72,68 -0,0962%
Günün En Çok Okunanları
HGS ücreti 2023 ne kadar? HGS nereden, nasıl alınır?
Orta gelirliye konut projesinde ayrıntılar açıklandı
Dünyanın en büyük kripto para madenlerinden: İşte içeriden fotoğraflar
'Zincir marketler olarak fiyatlarda indirime gittik'
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL