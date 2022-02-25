Rusya, hava sahasını İngiltere uçaklarına kapattığını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı’ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, İngiliz havacılık otoritelerinin Rus uçaklarına yönelik “dostane olmayan” kararlar aldığı belirtildi.

Söz konusu kararlar nedeniyle Rusya’nın da çeşitli adımlar atma kararı aldığına işaret edilen açıklamada, “25 Şubat itibarıyla, İngiltere’nin sahip olduğu, İngiltere’ye kayıtlı veya İngiltere ile bağlantılı birisi tarafından kiralanmış uçakların Rus hava sahasına girmeleri yasaklanmıştır.” ifadesine yer verildi.

İngiliz yetkililer, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi nedeniyle en büyük Rus hava yolu şirketi Aeroflot’a yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.