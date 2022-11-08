Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar süreceğini belirterek, “Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak.” dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rus ekonomisindeki dönüşüm sürecinin yıllar süreceğini belirterek, “Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak. Son dönemde, küresel ekonomiye yönelik risk dengesi, daha zorlu bir senaryoya doğru kaydı.” dedi.

Nabiullina, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin bir dönüşüm sürecinden geçtiğini söyledi.

Dönüşüm sürecinin, her sektörde farklı bir şekilde devam ettiğine işaret eden Nabiullina, “Bazı sektörlerde yeni pazar arayışları varken, bazı sektörler ham madde ve ekipman tedarikçilerine yabancı alternatifler arıyor. Bazı alanlarda ise iç piyasaya yöneliyorlar. Bu çok karmaşık ve çok yönlü bir süreçtir.” diye konuştu.

Nabiullina, söz konusu sürecin bir yıldan fazla süreceğini belirterek, “Tahminlerimize göre bu süreç bir yıldan fazla sürecek. Dönüşümün hızı ve başarısı çok sayıda etkene bağlı olacak. Eğer küresel bir kriz olursa, bu süreç daha da uzayacak.” dedi.

Küresel ekonomiye dair gelişmelerin de olumsuz yönde ilerlediğine işaret eden Nabiullina, “Son dönemde, küresel ekonomiye yönelik risk dengesi, daha zorlu bir senaryoya doğru kaydı. Bu sadece olayların gelişmesine seyirci kalmamız için bir sebep değil. Tam tersine, mümkün olan en kısa sürede, ekonominin hızlandırılmış bir şekilde yeniden yapılandırılması için koşulları yaratmalıyız.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın yaptırımlar nedeniyle uluslararası ödemelerde zorlukları aşmaya çalıştığını anlatan Nabiullina, “Rusya Merkez Bankası ve Rusya, ilişkilerini karşılıklı temelde, ortakları için yaptırım tehditlerini düşürmeye çalışarak geliştiriyor. Ancak bu oldukça zor çünkü her ülkeyle ilişkiyi kurarken farklı nüanslar devreye giriyor.” dedi.

Nabiullina, yurt dışına yönelik ödemelerde sorunların aşılmasının ise Rus rublesine güveni artırmaktan geçtiğine işaret etti.