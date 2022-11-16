Son gelişme… Rusya Savunma Bakanlığından, “Polonya’da dün yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçaları Ukrayna’nın S-300 hava savunma sistemine ait unsurlardır.” açıklaması yapıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki eylemleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik dün gerçekleştirdiği füze saldırılarına değinen Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri, 15 Kasım’da Ukrayna’nın askeri yönetim ile enerji sistemlerine yönelik havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla yoğun saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Tüm füzeler, belirlenen hedefleri vurdu.” dedi.

Başkent Kiev’deki unsurlara yönelik saldırı düzenlemediklerini savunan Konaşenkov, “Kiev’de sivillerin yaşadığı mahallelerdeki yıkımların, Ukrayna’nın hava savunma sistemlerine ait füzelerin düşmesi sonucu oluştuğunu” ileri sürdü.

Konaşenkov, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne füzelerin düşmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

“Bu saldırılar, sadece Ukrayna topraklarında ve Ukrayna-Poloya sınırından 35 kilometre uzaklıkta bulunan hedeflere yönelik yapıldı. Polonya’da dün Przewodow yerleşim birimindeki enkaz ile ilgili yayılan fotoğraflardaki füzelerin parçalarının, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin S-300 hava savunma sistemine ait unsurlar olduğu Rus askeri savunma uzmanlarca tanımlandı. Ukrayna’da çeşitli kaynakların ve yabancı yetkililerin Przewodow’a Rus füzelerinin düştüğü yönündeki açıklamalar, durumun gerginleştirilmesi amacıyla kasıtlı provokasyondur.”

“Ukrayna’ya ait Mi-8 tipi helikopter düşürüldü”

Ukrayna güçlerinin, Kupyansk, Krasnıy Liman, Donetsk yönlerindeki saldırılarının püskürtüldüğünü öne süren Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 240’ı aşkın Ukraynalı asker ve ayrıca yabancı paralı savaşçıların etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda askeri teçhizatın yok edildiğini öne sürdü.

Konaşenkov, son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 7 yönetim merkezi ile mühimmat deposunun imha edildiğini ve “Mi-8” tipi helikopter ile 3 insansız hava aracının düşürüldüğünü aktararak, “Bugüne kadar Ukrayna’ya ait 333 uçak, 177 helikopter, 2 bin 514 insansız hava aracı, 388 hava savunma füze sistemi, 6 bin 644 tank ve zırhlı araç, 892 çok namlulu roketatar, 3 bin 587 obüs ve havan topu, 7 bin 240 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.