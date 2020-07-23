Türkiye ile Rusya arasında salgının hafiflemesi nedeniyle turist akışının yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılması üzerine Rus havayolu şirketi Aeroflot harekete geçti.

Aeroflot tarafından yapılan yazılı açıklamada hava yolu şirketinin 1 Ağustos tarihinden itibaren ilk etapta Moskova’dan İstanbul’a günde 2 sefer ve St. Petersburg’tan İstanbul’a günde 1 sefer gerçekleştireceği ve bu seferlerin karşılıklı tarife şeklinde uygulanacağı duyuruldu.

Şirket bu kapsamda tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade ederken ayrıca uçaklarda da virüs salgınına karşı önlemlerin titizlikle sürdürüldüğünü duyurdu. Koronavirüs salgınında Rusya ve Türkiye arasındaki hava taşımacılığı dururken resmi olarak 4 ay sonra seferler tekrar başlamış olacak.