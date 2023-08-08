Ukrayna kuvvetleri uzun bir bir cephe hattı boyunca geniş Rus savunma tahkimatlarıyla karşı karşıya. CNBC'ye göre bu yıl sonuç alınması mümkün değil ve Batılı hükümetler Ukrayna’yı 2025′e kadar destekliyor olabilir. Makaleye göre Ukrayna, savaşın nasıl biteceği konusunda seçimler yapmak zorunda kalacak ve donmuş bir çatışma en olası senaryo gibi görünüyor.

Makalede şu yorumlar var:

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, bu yaz Kiev’in karşı saldırısını başlatmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Analize göre Ukrayna birlikleri kapsamlı Rus savunma tahkimatlarıyla karşı karşıya ve karşı taarruzun hızlı sonuçlar vermeyeceği düşünülüyor.

Askeri uzmanlar, bu durumun savaşın muhtemelen uzayacağı anlamına geldiğini söylüyor. Emekli İngiliz General Richard Barrons, “Ukrayna ilerleme kaydedebileceğini göstermek zorunda, ancak sahip oldukları gücün büyüklüğü göz önüne alındığında, 2023′te her Rus’u Ukrayna’dan atmayacaklarını herkes biliyor. Rusya pes edemez, Rus rejimi üzerindeki vahim sonuçları nedeniyle kaybedemez ve Ukrayna’nın savaşma isteği tükenmedi; işgal edilen topraklardan vazgeçmeye hazır değil. Bu da bizi 2024′e ve muhtemelen 2025′e götürecek” diyor.

Barrons, Ukrayna'nın karşı taarruzunun bu yılın geri kalanında bir miktar ilerleme kaydetmesinin muhtemel olduğunu ancak bunun işgali sona erdirmeye yetmeyeceğini söylüyor.

Görünürde bir son yok

CNBC makalesinde "Ukrayna'nın, karşı taarruzunun gidişatı kendi lehine çevireceğine dair umutlar vardı ancak Rus kuvvetleri Ukrayna'nın doğusundan güneyine uzanan cephe hattı boyunca mevzilenerek yer yer mayın ağları, sığınaklar, siperler ve tanksavar engellerinden oluşan derin savunma hatları oluşturdu" diyor.

Rusya'nın 2 stratejisi

Londra merkezli savunma ve güvenlik düşünce kuruluşu olan Royal United Services Institute’ttan Nick Reynolds ise analizinin bir bölümünde "Rusya'nın stratejisi işgal ettikleri topraklarda tutunmak ve bu konuda çok inatçı davranmak; iki şeye inanıyorlar: Birincisi, Ukrayna'nın ülkenin %15'i için verdiği bu mücadele uğruna ölme isteğinin tükenecek olması. İkincisi de Batı'nın faturayı ödeme hevesinin azalacağı" yorumunu yapıyor.

NASIL SONLANABİLİR?

CNBC'nin konuştuğu savunma uzmanları karşı taarruzun bu yıl herhangi bir ilerleme kaydetmesinin pek olası olmadığını söylüyor. Ancak Ukrayna'nın en azından bazı kazanımlar elde etmesinin, Batı'nın savaşa desteğini 2024'e ve belki de ötesine taşıyabilmesi için çok önemli olduğunu belirtiyorlar.

Chatham House'da görev yapan eski üst düzey NATO yetkilisi Jamie Shea CNBC'ye verdiği demeçte, "Ukrayna açısından bakıldığında, en azından bazı önemli başarılar elde etmelisiniz ki NATO ve ABD'ye gidip 'İstediğimiz kadar başarılı olamadık ama bize verdiğiniz silahlarla... Rus güçlerini ikiye bölmeye yetecek kadarını yaptık ki 2024 baharında başka bir hedefe yatırım yapabilesiniz' diyebilesiniz" diyor.

Shea'ye göre Ukrayna açısından riskler, çıkmaza girmeleri, çok çok az toprak kazanmaları ve Batı tarafından tedarik edilen ekipmanların çoğunun yok olması. Bu senaryo Ukrayna'ya fon sağlanmaya devam edilmesine karşı hoşnutsuzluğu arttırabilir ve Batı için silah üretimi ve tedariki açısından sorun yaratabilir.

MÜZAKERE İHTİMALİ?

Analize göre her iki tarafı da müzakere masasına getirme çabalarına rağmen Rusya ve Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapılması ihtimali zayıf görünüyor.

Barrons, Ukrayna'nın, bir noktada çatışmaya askeri bir çözüm mü yoksa herhangi bir yenilgiyi kabul etmeden başka bir çıkış yolu mu araması gerektiğine karar vermesi gerekeceğini söyledi. Bunu yapmanın bir yolu, askeri operasyonları durdurmak için geçici bir anlaşma olan ancak savaşı kesin olarak sonuçlandırmayan bir ateşkes.

Barrons analizde "Bu savaşın bir sonucu, Ukrayna'nın bunu yapmak için yardım almasıdır. Bir diğer sonuç ise Ukrayna'nın savaşı dondurmaya karar vermesi, ancak şu anda bunun yakınından bile geçmiyoruz. Bir de ortada bir sonuç var ki, bu pek çok savaşın başına gelir, o da bir çıkmaza girilir" diyor ve bu noktada makalede Türkiye ile Yunanistan arasındaki Kıbrıs anlaşmazlıklarına atıfta bulunuyor.

Barrons, bazı Batılı hükümetlerin Ukrayna’yı desteklemenin devam eden maliyetlerine gizlice karşı koyacak olsa da birçoğunun yüksek riskleri anladığını söylüyor ve "Daha geniş stratejik noktayı anlıyorlar, o da bunun Batı ile Rusya arasındaki bir çatışma olduğu ve tehlikede olanın sadece Ukrayna’nın gelecekteki toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda Avrupa ve Batı için Rusya ile güvenlik inşası. Ve bu stratejik bağlamda, herkes bunun sonuna kadar oynanması gerektiğini düşünüyor. Başka bir deyişle, Ukrayna’nın arkasında durmaya devam etmeliyiz ... [ama] ödenecek bir bedel var.” diyor.

