Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya gönderdiği doğal gaz miktarını iki katına çıkardı, haberlerin ardından Avrupa’da doğal gaz fiyatları 78 euroya geriledi.

Slovakya doğal gaz iletim şirketi Eustream şirketi verilerine göre, Ukrayna sınırındaki Velke Kapusany bağlantı noktası üzerinden Slovakya’ya Rus gazı sevkiyatında artış yaşandı.

Dün Ukrayna üzerinden Slovakya’ya günlük 48,4 milyon metreküp doğal gaz sevk edilirken, bugün söz konusu güzergah üzerinden 80 milyon metreküp doğal gaz sevk edilecek.

Rusya, Ukrayna üzerinden doğal gaz gönderdiği Polonya güzergahından sevkiyatları ise 19 Ocak’ta durdurmuştu.

Doğal gaz fiyatı düştü

Krize rağmen Rusya’nın Ukrayna üzerinde AB’ye gaz akışını artırdığı yönündeki haberlerin ardından Avrupa’da doğal gaz fiyatları düştü.

Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF’de işlem gören mart vadeli kontratların fiyatı bugün yaklaşık yüzde 8 geriledi.

Dün 88 euroya kadar çıktıktan sonra günü 84,7 euro seviyesinde kapatan mart vadeli doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün Türkiye saatiyle 11.49’da 78 euro seviyesine indi.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 90’ını ithal ediyor. Rusya, Avrupa’ya en fazla miktarda doğal gaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Avrupa’da doğal gaz fiyatları son bir yılda yaklaşık 5 kat artış gösterdi.