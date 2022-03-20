ABD’li yetkililer CNN’e, Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’ya karşı hipersonik füzeler fırlattığını ve bu tür füzelerin savaşta bilinen ilk kullanımı olduğunu doğruladı.

Rusya, Ukrayna’da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna’nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini imha ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna’da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, “18 Mart’ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’Lİ YETKİLİLER DOĞRULADI

ABD’li yetkililer CNN’e, Rusya’nın geçen hafta Ukrayna’ya karşı hipersonik füzeler fırlattığını ve bu tür füzelerin savaşta bilinen ilk kullanımı olduğunu doğruladı. CNN’e konuşan birçok kaynak, fırlatmaların büyük olasılıkla silahları test etmeyi ve Batı’ya Rus yetenekleri hakkında bir mesaj göndermeyi amaçladığını söyledi.

CNN’nin haberine göre Mach 5 hızında veya daha hızlı seyahat eden hipersonik silahları tespit etmek zordur ve füze savunma sistemlerine meydan okur. Hipersonik füzeler, kolayca tespit edilebilen yüksek arklı balistik füzelerden çok daha düşük bir yörüngede seyahat edebilir. Hipersonikler ayrıca füze savunma sistemlerine manevra yapabilir ve bunlardan kaçınabilir. Pentagon, özellikle Çin ve Rusya kendi versiyonlarını geliştirmeye çalışırken, hipersonik silah geliştirmeyi en önemli önceliklerinden biri haline getirdi.

Ukrayna: Rusya’nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç ise Rusya’nın tüm cephelerde ilerleyişinin durdurulduğunu iddia etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 25’inci gününü değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, “Rusya’nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu. Rus tarafının bu gidişatı tersine çevirecek gücü kalmadı.” dedi. Tarafların bu arada yeni taktik eylemler içinde olduğunu belirten Arestoviç, “Karşılıklı çarpışmalar sürüyor ama biz çarpışmayı daha iyi yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’da askeri personele yönelik baskıların başladığını söyleyen Arestoviç, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin teftişlerinin sonucunda ordudaki komutanların bile korkaklık ve karakter zayıflığı ile suçlanmaya başladığını iddia etti.

RUSYA VE UKRAYNA’DAN SON AÇIKLAMALAR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Mart’taki kayıplarıyla ilgili verileri paylaştı. Ukrayna’nın iddiasına göre Rus ordusundan 14 bin 700 asker öldürüldü, Ruslara ait 96 uçak, 118 helikopter, 476 tank, 1487 zırhlı araç, 230 top, 74 roketatar sistemi ve 44 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 947 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 21 insansız hava aracını (İHA) da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

Rusya: Yabancı paralı savaşçıların bulunduğu askeri eğitim merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise başkent Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donbas’taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin, Ukrayna’da ilerlemeye devam ettiğini ve bazı yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini belirtti.

Ukrayna’da askeri altyapı tesislerini uzun menzilli silahlarla imha etmeye devam ettiklerini aktaran Konaşenkov, bunun için Karadeniz ve Hazar denizden “Kalibr” seyir füzesi ile “Kinjal” hipersonik füze kullandıklarını söyledi.

Konaşenkov, Ukrayna’da son 24 saatte 62 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Jitomir bölgesinin Ovruç yerleşim biriminin yakınlarında Ukrayna’ya gelen yabancı paralı savaşçıların bulunduğu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin özel operasyonlar eğitim merkezi yüksek hassasiyetli füzelerle vuruldu. 100’den fazla asker ve yabancı paralı savaşçı yok edildi.” Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait toplam 207 insansız hava aracı (İHA), 1467 tank ve çeşitli zırhlı araç, 148 uçaksavar füze sistemi, 573 obüs ve havan topu ve 1262 özel askeri aracın yok edildiğini iddia etti.