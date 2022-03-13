Ukrayna’nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, Rus ordusu tarafından yapılan füze saldırısında 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin yaralandığı bildirildi. Üs Polonya sınırında bulunuyor.

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki göstererek şunları kaydetti: “Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna’nın) Gökyüzünü kapatın.” Lviv Belediyesi, Rus ordusunun sabah saatlerinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine 8 füze ile saldırı düzenlediğini bildirmişti.

VURULAN ASKERİ ÜS HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

BBC’nin haberin göre üs Polonya sınırından 19 km, Lviv şehir merkezinden 60 km uzaklıkta.

Üs, yaklaşık 390 km² bir alanı kapsıyor ve 1.790 kişiye kadar ağırlayabiliyor.

Normalde, Ukrayna ordusu ve NATO ortakları tarafından, esas olarak, NATO üyeleri ve üye olmayanlar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan bir program olan Barış için Ortaklık’ın bir parçası olarak, eğitim ve tatbikatlar için kullanılıyor.

Şubat ayının başlarındaki fotoğraflar, ABD ordusu eğitmenlerinin Ukraynalı askerlerle üsse tatbikata katıldığını gösteriyor.

LVIV’IN ÖNEMİ NE?

Lviv, Ukrayna’nın bir kültür merkezidir ve şehrin tarihi merkezi , UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Aynı zamanda , ülke genelinde bombalanan kasaba ve şehirlerden kaçmak ya da yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Polonya sınırına gitmek için binlerce kişi içinbir geçiş noktası. Lviv’in Ukrayna’nın batısındaki konumu, şehri NATO’nun hem insani hem de askeri yardım tedariki için kilit bir merkez haline getirdi.