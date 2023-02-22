Sahilde bulunan gizemli küre Japonya'nın gündemine oturdu

BBC'nin haberine göre Japon yetkililer sahilde bulunan paslı, büyük metal kürenin ne olduğunu henüz açıklamadı. Raporlar yetkililerin kürenin ne olduğunu veya nereden geldiğini hâlâ bilmediğini söylüyor. Şu an için bilinenler içinin boş olduğu ve bir tehdit oluşturmadığı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, çapı yaklaşık 1,5 metre olan küre, ülkenin Pasifik kıyısındaki Hamamatsu kentindeki Enshu sahiline vurdu. Uzmanların, nesnenin içini incelemek için X-ışını teknolojisini kullanması ve içinin boş olduğu tespit etmesi başıboş bir mayın olabileceğine dair korkuları ortadan kaldırdı.

Cismin Kuzey Kore veya Çin tarafından casusluk faaliyetleri için kullanıldığına dair hiçbir belirti yok.

Bir tür demirleme şamandırası olabileceği yorumu yapılıyor.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat -- but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Yerel halk ise küre için 'Godzilla yumurtası', 'şamandıra', 'uzaydan gelen cisim' gibi isimler vermiş.

Yerel makamlar nesnenin yakında kaldırılacağını söylediler.

Cisim, ABD'nin casus balon olduğu iddiasıyla bir Çin balonunu düşürmesinden bu yana tanımlanamayan cisimler gündemi nedeniyle daha çok ilgi odağı olmuş durumda.

Japonya, çarşamba günü Çin'e, 2019'dan bu yana en az üç kez tespit edilen şüpheli gözetleme balonlarıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Pekin yönetimi ise casusluk iddialarını reddediyor.

