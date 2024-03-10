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  • Saudi Aramco en yüksek ikinci net karını açıkladı, temettü ödemeleri arttı

Saudi Aramco en yüksek ikinci net karını açıkladı, temettü ödemeleri arttı

Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun düşük petrol fiyatları nedeniyle geçen yıl yüzde 25 gerileyen net karı, şirket tarihindeki ikinci yüksek net kar olarak kayıtlara geçti.

10 Mart 2024 | 22:15
Saudi Aramco en yüksek ikinci net karını açıkladı, temettü ödemeleri arttı

Şirket tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, Aramco'nun geçen yılki net karı 121,3 milyar dolara geriledi. Şirket, 2022'de 161,1 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Şirketin yıllık karındaki azalmanın, ham petrol fiyatlarındaki gerileme, satış hacimlerindeki düşüş ve rafineri marjlarındaki azalmadan kaynaklandığı bildirildi. Söz konusu düşüşe rağmen, açıklanan rakam şirket tarihindeki ikinci yüksek net kar olarak kayıtlara geçti.

Şirketin hissedarlarına yaptığı temettü ödemeleri de yıllık kardaki gerilemeye rağmen geçen yıl önceki yıla göre yüzde 30 artarak 97,8 milyar dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi (CEO) Amin Nasser, şirketin piyasa gelişmelerine kararlı ve atik şekilde cevap verebilmesinin sağlıklı bir nakit akışı elde edebilmesine ve karını artırabilmesine olanak sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hükümetin ham petrol üretim kapasitesini günlük 1 milyon varil azaltarak günlük 12 milyon varil seviyesinde tutma kararı da şirkete mali anlamla esneklik sağladı. Bu karar, aynı zamanda Aramco'nun doğal gaz üretim kapasitesini artırma ve ham petrolü kimyasal maddelere dönüştürme işine odaklanabilmesine olanak sağladı."

Aramco, 30 Ocak'ta, ham petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varilden 12 milyon varile düşürmek için hükümetten talimat aldığını bildirmişti.

Şirket, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin finansal bilançosunda toplam hidrokarbon üretiminin günlük 12,8 milyon varil petrol eşdeğerine ulaştığını açıklamıştı.

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