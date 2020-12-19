ABD, Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına siber korsanlarca erişim sağlanmasını konuşuyor. Siber saldırılar için ABD basınında “Son yılların en büyük saldırısı” olduğu yorumu yapılıyor.
İlk günden itibaren ABD basınında ve yetkililerin açıklamalarında saldırılar için Rusya işaret edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti.
Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, “Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” ifadelerini paylaştı.
Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasında bulundu.
POMPEO RUSYA DEDİ *
Trump’ın Twitter’daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya’nın siber saldırıyla ilgisinin olmadığını savunmuştu.
ABD’DE NELER OLDU? *
- Amerikan medyasına konuşan yetkililer, birçok ABD kurumuna siber saldırı düzenleyen korsanların, ABD Enerji Bakanlığının ve Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin bilgisayar ağlarına da eriştiğine ilişkin belirtiler olduğunu söylemişti.
- BBC’nin haberine göre ABD’li teknoloji şirketi SolarWinds tarafından geliştirilen yazılımı hedef alan saldırılar, aylardır devam ediyor olmasına karşın geçen hafta içerisinde tespit edildi. Siber saldırının hedefi olan kurumlar arasında ABD’nin nükleer silahların idaresinden de sorumlu olan Enerji Bakanlığı da yer alıyor. Enerji Bakanlığı, nükleer silah stokunun güvenliğinin zarar görmediğini duyurdu.
- Enerji Bakanlığı Sözcüsü Shaylyn Hynes, korsanların, henüz kritik savunma sistemlerine erişmediğini belirterek, “Şu anda yürütülen incelemede, zararlı yazılımın, iş ağlarında izole edildiğini ve Nükleer Güvenlik İdaresi dahil, bakanlığın ulusal güvenlik işlevi bakımından hayati görevleri etkilemediğini öğrendik.” demişti.
- ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Ajansı’ndan (CISA) yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu saldırı, federal hükümetin yanı sıra eyalet ve yerel yönetimlere, önemli altyapı şirketleri ve diğer özel sektör kuruluşlarına da ciddi tehdit oluşturmaktadır.” ifadesine yer verildi. Söz konusu saldırı ile bilgisayarlara yerleştirilen “kötü niyetli yazılımların” kaldırılmasının zor bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bilgisayarlardaki tehditlerden kurtulmak çok karmaşık ve zorlayıcı bir süreç olacaktır.” değerlendirmesinde bulunuldu.
- Voice of Amerika’nın haberine göre Siber güvenlik uzmanı Dmitri Alperovitch, saldırının, “Kayıtlara geçmiş en etkili casusluk kampanyalarından biri haline gelebileceğini” kaydetti.
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