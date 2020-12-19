ABD, Hazine, Ticaret, Enerji ve İç Güvenlik Bakanlıklarının yanı sıra, Nükleer Güvenlik İdaresi ve birçok federal kurum ile özel şirketin ağlarına siber korsanlarca erişim sağlanmasını konuşuyor. Siber saldırılar için ABD basınında “Son yılların en büyük saldırısı” olduğu yorumu yapılıyor.

İlk günden itibaren ABD basınında ve yetkililerin açıklamalarında saldırılar için Rusya işaret edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise ülkenin birçok kurumuna yönelik yapılan siber saldırıların arkasında Çin’in de olabileceğini belirtti.

Her şeyin kontrol altında olduğunu belirten Trump, “Rusya, Rusya, Rusya. Herhangi bir şey olduğunda öncelikli terane bu, çünkü ana akım medya, çoğunlukla mali nedenlerden ötürü, Çin’in de (saldırıların arkasında) olabileceği olasılığını tartışmaktan korkuyor (olabilir!).” ifadelerini paylaştı.

Trump, 3 Kasım başkanlık seçimleri sırasında tuhaf oy kullanma makinelerinin de hedef alınmış olabileceğini kaydederek, “Ki bu durum (seçimlerin) ABD için daha da yozlaşmış bir utanç haline geldiğini ve açık bir şekilde benim kazandığımı gösterir.” iddiasında bulundu.

POMPEO RUSYA DEDİ *

Trump’ın Twitter’daki paylaşımı siber saldırı konusunda kendi kabinesindeki üst düzey açıklamalarla çeliştiği şeklinde değerlendirildi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça net” bir şekilde Rusya’nın olduğunu söyleyebileceklerini belirtmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise Rusya’nın siber saldırıyla ilgisinin olmadığını savunmuştu.