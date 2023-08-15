ARA
Bist 100
7690,75
-0,6%
Bist 100
Dolar/TL
27,0598
0,0709%
Dolar/TL
Euro/TL
29,5861
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0925
0,1747%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1659
0,04%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz

Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz

İngiltere'nin sığınmacılar için hazırladığı Bibby Stockholm gemisine yerleştirilen bir göçmen, gemideki şartlarla ilgili, "Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz." dedi.

15 Ağustos 2023 | 00:54
0
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz

Sky News'e konuşan ismi verilmeyen göçmen, bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella bakterisi bulunması üzerine boşaltılan Bibby Stockholm gemisiyle ilgili detayları paylaştı.

Gemiye getirildiği için üzgün olduğunu belirten, Bibby Stockholm'de yaşamlarının tehlikeye sokulduğunu kaydetti.

Bakteri bulunan suyu içtiklerini ve duşta kullandıklarını anlatan sığınmacı, "Sudan örnek aldıklarını söylüyorlar ama sonuçlar gelmeden, sanki hiçbirimizin bir önemi yokmuş gibi bizi oraya koydular. İçinde yaşanabilir olduğuna emin olmaları gerekirdi. Neden sonucu bekleyip her şeyin yolunda olduğuna emin olmadılar? Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz. Bizi tehlikeye atıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bakterinin, gemiye yerleştikleri 7 Ağustos'tan beri bilindiği haberlerine değinen sığınmacı, "Biliyorlarsa bizi oraya yerleştirmemeleri gerekirdi. Bizi neden oraya koydular? Hasta olmaktan korkuyorum. Burada kimsem yok, ailem yok." dedi.

Boşaltılan gemide yaşamakla ilgili de değerlendirmeler yapan sığınmacı, odaların küçüklüğü ve güvenlik nedeniyle hapiste gibi hissettiğini, yüzme bilmediği için de gemide yaşamaktan korktuğunu söyledi.

Bibby Stockholm'e 7 Ağustos'ta ilk göçmenler yerleştirilmiş ancak 11 Ağustos'ta gemideki sularda bir tür akciğer hastalığına sebep olan lejyonella​​​​​​​ bakterisi bulunduğu için göçmenler yeniden otellere taşınmıştı.

Gemiye ilk etapta 39 erkek göçmen yerleştirilmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1659 0,04%
  • ALTIN ONS 1906,9 -0,03%
  • BIST 100 7690,75 -0,6%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0598 0,0709%
  • EURO/TURK LIRASI 29,5861 0,346%
  • EURO/USD 1,0925 0,1747%
  • INGILIZ STERLINI 1,27325 0,35824%
  • JAPON YENI 145,403 -0,108%
  • KANADA DOLARI 1,34819 0,1575%
  • RUS RUBLESI 97,625 0,6443%
Günün En Çok Okunanları
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
Benzine yeni zam geliyor
Meteoroloji il il açıkladı: Sıcaklık 10 derece artacak
GERİ
İLERİ
Borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
BEDAŞ açıkladı: İstanbul'da bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Zuckerberg'in 'kafes dövüşü' paylaşımına Musk'tan sert yanıt... Mesajlaşmalarını da paylaştı
Bilim kurgu filmi gibi ama değil: Aylar önce rezervasyon yaptırmak gerekiyor
Hollywood'un ünlü filmlerine ev sahipliği yapmıştı... Howard Hughes'un malikenesi satışa çıktı
Sığınmacı gemisindeki bir göçmen: Hayvanlardan daha kötü muamele görüyoruz
Benzine yeni zam geliyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL