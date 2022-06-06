Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Sırbistan ziyareti, üç ülkenin hava sahası engeli koymasının ardından iptal edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ziyaretinin engellenmesine yönelik yaptığı açıklamada, “Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi.” dedi.

Sırp medyasındaki haberlerde, Lavrov’un Sırbistan ziyaretinin, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’ın Lavrov’un uçağına geçiş izni vermemesi nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in üç ülkenin kararıyla ilgili bugün Rusya’nın Belgrad Büyükelçisi Aleksandar Bocan-Harcenko ile görüşeceği ve gün içerisinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.​​​​​​​

Lavrov: Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili, “Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar. ” dedi.