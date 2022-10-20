Son haber… İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti.
Ayrıntılar geliyor…
Son haber… İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti.
Ayrıntılar geliyor…
Sürdürülebilirlikten geleceğin sektörlerine, global piyasalardan yeni nesil teknolojilere kadar birçok farklı alana yatırım imkânı sunan Yapı Kredi Portföy 20 yaşında!Daha fazla oku
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un minimum yüzde 51 yerlilik oranıyla piyasaya çıkacağını söyledi. Varank fiyata ilişkin ise, "İlk...Daha fazla oku
Son haber... İngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti. Ayrıntılar geliyor...
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin yeni gerçek zamanlı brüt ödeme (RTGS) sisteminin başlatılmasını 4 ay erteledi. Avrupa Merkez...
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Goldman Sachs CEO'sunun resesyon uyarılarını paylaşarak 'ekonomik fırtına' uyarısında bulundu. Dünyanın en zengin ikinci insanı Jeff...
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) lağvedildi. Putin'in imzaladığı kararnameye göre, ülkenin turizm alanından...
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