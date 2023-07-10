Son olarak geçen hafta ABD'de New York sahili, 15 yaşındaki bir çocuğun köpekbalığı tarafından saldırıya uğraması haberiyle gündeme geldi. Köpekbalıkları şu an Amerikalılara korku salan tek yırtıcı hayvan değil. Örneğin Florida'daki timsah saldırıları son yıllarda yüzde 66 artarak 1971 ile 1986 arasında yılda altıdan 1987 ile 2017 arasında yılda 10'a yükseldi. Son olarak geçen ay Orlando'da 13 yaşındaki bir çocuk timsah saldırısına uğradı. Salı günü, 69 yaşındaki bir kadın, Güney Karolina'daki Hilton Head Island'da köpeğini gezdirirken 10 metrelik bir timsah tarafından öldürüldü. Geçen yıl Ağustos, bu yıl Şubat aylarında da saldırılar oldu.

ABD'de ayı saldırılarında da artış var.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise insanlar hayvanların doğal yaşam alanlarına girdikçe daha fazla saldırının muhtemel olduğu konusunda uyarıyor. 5.440 olayı izleyen bir araştırma, değişen türler ve habitatların fark yarattığı, ancak 'insanlar üzerindeki büyük etobur saldırılarını tetikleyen faktörlerin arasında sosyoekonomik sebepler olduğunu da söylüyor.

Örneğin daha zengin ülkelerde saldırıya uğrayanların yüzde 48'i yürüyüş ve balıkçılık gibi eğlence etkinlikleri sırasında saldırıya uğramış.

Daha yoksul yerlerde ise saldırıya uğrayanların büyük bölümü çiftçilik gibi günlük yaşamlarını sürdürürken hedef olmuş.

BÜYÜYEN ŞEHİRLER

Ekolojist Vincenzo Penteriani, artan nüfus ve şehirlerin doğal yaşam alanlarına doğru genişlemesinin saldırıların artmasındaki itici faktörlerden biri olduğunu söylüyor ve "Doğal habitatın azalmasını insan yerleşimlerinin genişlemesi ve yayılmasıyla birleştirirseniz, büyük etoburlar ve insanlar arasındaki karşılaşmaların daha sık hale gelmesi neredeyse normal" diyor. Ayılar söz konusu olduğunda, orman konutları bu alanların sakinlerini hayvanların doğal ortamlarına getirdi.

Timsahlar da benzer bir durum. Var Penterini'ye göre insanların uzun süredir bu hayvanların doğal yaşam alanlarına yaklaşıyor.

Köpekbalığı saldırıları, muhtemelen 1975 Steven Spielberg gerilim filmi Jaws nedeniyle her dönem çok gündemde. Ancak uzmanlar aslında bu hayvanların insan temasından kaçınmaya istekli olduğunu, meydana gelen herhangi bir saldırının genellikle bir köpekbalığının, bir insanı fok gibi diğer av kaynaklarından biriyle karıştırması nedeniyle yaşandığını söylüyor.

Daily Mail'in haberine göre Florida, insan popülasyonunda büyük bir artış yaşadı ve bu da insanlar ve timsahlar arasındaki etkileşimi kaçınılmaz hale getiriyor.

Bir timsah araştırmacısı olan Frank Robb, Fox35'e şunları söyledi: "Florida ne kadar genişlerse, Florida'ya o kadar çok insan geliyor. Bataklık alanları ve vahşi alanları çevreleyen birçok alanda inşa ediyoruz. Bunun gibi çatışmalar daha yaygın hale geliyor, ancak bu timsahın hatası değil"