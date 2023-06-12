Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor

Soros iddiayı doğruladı. Şirketlerinin ve Açık Toplum Vakıflarının yönetimi 37 yaşındaki oğlu Alex'e geçiyor.

Forbes'a göre 92 yaşındaki Soros'un net serveti 6.7 milyar dolar ve Soros dünyanın en zengin 400 kişisinden biri. Soros, 2017 yılında 18 milyar doları, 100'den fazla ülkede faaliyet gösteren ve Aralık ayında oğlu Alex'in başkanlığına getirildiği Açık Toplum Vakıfları'na aktarmıştı.

Wall Street Journal'a konuşan Alex, babasından "daha politik" olduğunu söyledi ve Soros organizasyonunun gelecek yıl yapılacak ABD seçimlerinde önemli bir finansal rol oynayacağını ima etti. Wall Street Journal'a konuşan 37 yaşındaki Soros, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın olası dönüşüne ilişkin endişelerini anlattı; bunu engellemenin en büyük öncelikleri arasında olacağını söyledi. Soros, ABD'de Demokratların en büyük bağışçılarından biri.

1992'de İngiliz sterlinini açığa satarak 1 milyar dolar kâr elde etmesinin ardından "İngiltere Merkez Bankası'nı batıran adam" olarak anılan George Soros, 17 yaşındayken Macaristan'dan ayrılarak Londra Ekonomi Okulu'na gitmiş, demiryolu hamalı ve garson olarak çalışmış.

CNBC'nin haberine göre Elon Musk geçtiğimiz günlerde Soros Fon Yönetimi'nin Tesla'daki hisselerini azaltmasının ardından Soros'a karşı sert sözlerle yüklenmişti. Musk, Soros'un "insanlıktan nefret ettiğini" ve "medeniyetin dokusunu aşındırmak istediğini" iddia etmişti. Soros WSJ makalesinde kendisini "birini suçlamak istediklerinde başvurulacak adam" olarak tanımladı.

Journal'ın haberine göre, daha önce Soros'un en büyük oğlu ve Alex'in üvey ağabeyi olan Jonathan Soros'un babasının halefi olduğuna inanılıyordu.

