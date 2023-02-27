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SpaceX, uzaya gönderilecek roketi kalkışa 2 dakika kala durdurdu

Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) görevi için dört astronotu Uluslararası Uzay İstasyonuna taşıyacak roketi fırlatma girişimini, teknik arıza sebebiyle erteledi.

27 Şubat 2023 | 13:07
Son Güncellenme: 27 Şubat 2023 | 13:35
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SpaceX, uzaya gönderilecek roketi kalkışa 2 dakika kala durdurdu

SpaceX yetkililerinin yaptıkları açıklamaya göre, Kennedy Uzay Merkezi'nden gerçekleştirilmesi planlanan roketi fırlatma girişimi, motorunun ateşleme sistemindeki arıza nedeniyle fırlatmaya 2 dakika kala durduruldu.

Yetkililer, sorunun motor ateşleme sıvısını yüklemek için kullanılan yer ekipmanıyla ilgili olduğunu düşünüyor.

Roketin fırlatma girişimi için yeni bir tarih belirtilmezken, bölgedeki hava koşullarının uygun olması durumunda, iki ABD'li astronot, bir Rus kozmonot ile bir BAE'li astronotu taşıyacak uzay aracının yarın gönderilmesi öngörülüyor.

Uzay mekiğinden inmek için roketin yakıtının tamamen boşaltılmasını bekleyen ekibin lideri Stephen Bowen, durumlarının iyi olduğunu ve görevlerinin başında, gönderilmeyi sabırsızlıkla bekleyeceklerini söyledi.

Bowen ve ekibi, geçen yıl ekim ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonunda bulunan astronotlardan görevi devralacak.

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