Polonya’da 18’inci yüzyıldan kalma bir sarayın altında olduğuna inanılan 10 tonluk Nazi altını için kazı yapılmasına izin verildi.

Nazilerin, zengin Alman ailelerden yağmaladığı ve Polonya’nın Minkowskie köyündeki 18’inci yüzyıldan kalma bir sarayın altına sakladığı belirtilen altınların çıkarılmasına izin verildiği duyuruldu.

İzne dair açıklamayı yapan ve aynı zamanda hazineyi arayan Polonyalı Silesian Bridge Vakfı, altınların Nazi yetkilisi Heinrich Himmler emriyle toplatıldığına inanıyor.

Vakıf üyesi Roman Furmaniak, YouTube’dan paylaştığı mesajında, son kazı için izin aldıklarına dair kararı paylaşmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Furmaniak, “Bu tarihi kaydedin, 1 Eylül! Büyük gün için büyük tarih.” ifadesini kullandı.

Nazi subayının günlüğünden tespit edildi

Altını arama çalışması, büyük ölçüde bir Nazi subayının günlüğü ile bir haritaya göre gerçekleştiriliyor. Silesian Bridge Vakfı, dokümanların nesilden nesile aktarıldığını belirtiyor.

SS subayının notlarında, “Alacakaranlıkta teslim edilen sandıklar ve konteynerler için güvenilir ev olan yerde, bir oluk kazıldı“ ifadesi yer alıyor.

12 Mart 1945 tarihli bir belgeye göre, zamanın Reichbank’ından alınan 48 adet kutunun buraya gömüldüğü belirtiliyor.